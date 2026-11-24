Операторам связи нужно проложить по дну Каспийского моря резервный канал для Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, чтобы она работала без перебоев. Об этом на заседании Правительства заявил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Транскаспийская линия это подводный оптоволоконный кабель длиной около 380 км, проложенный по дну Каспия от Актау до азербайджанского Сумгаита. По нему интернет-трафик из Китая и Центральной Азии идет в Европу через Казахстан, Азербайджан и Грузию. Пропускная способность линии достигает 400 терабит в секунду.

Кабель запустили 15 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Строили и обслуживают его совместная компания «Казахтелекома» и AzerTelecom CaspiLink за собственные деньги операторов, без бюджетных средств. По словам министра, с начала активных работ в 2025 году до запуска прошло меньше двух лет.

Сам кабель для проекта летом приняли в порту Курык. Его привезли тремя специальными грузовиками, а затем отправили в Азербайджан, откуда начали прокладку по дну моря.

Сейчас линия одна, и если ее повредят, связь по этому маршруту прервется. Поэтому министр говорит о запасном канале.

«Казахстан и соседние страны получили дополнительный маршрут для передачи данных через Каспий. Вместе с тем, в целях обеспечения устойчивости и бесперебойности линии, операторам необходимо реализовать резервный канал по дну Каспийского моря», – заявил Мадиев.

Риски для подводного кабеля в «Казахтелекоме» предусмотрели еще на этапе строительства. Как рассказывали в компании, у берегов уложили кабель с двойной броней, чтобы его не повредили якоря и рыболовные снасти. Подрядчик обязан ремонтировать линию и держать запас деталей. До ее появления у Казахстана вообще не было прямого канала связи с Азербайджаном.

Ставки у проекта большие. По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, сейчас через Казахстан проходит около 1,5% интернет-транзита между Европой и Азией, а к 2027 году эту долю хотят довести до 5%.

Чтобы трафик доходил до Каспия, через всю страну строят наземную телекоммуникационную гипермагистраль «Запад – Восток». Ее тянут от Хоргоса на границе с Китаем до Актау, откуда начинается морской кабель. Сейчас проложено 87% маршрута, закончить работы планируют в 2027 году.

Обе магистрали помогут увеличить транзит интернет-трафика через Казахстан и сократить задержки при передаче данных между Европой и Азией.

Надежное подключение к международным сетям, по словам министра, поможет привлечь зарубежные технологические компании в «Долину ЦОДов», которую создают в Экибастузе. Так называют площадку для центров обработки данных. Первый дата-центр там должен заработать во втором квартале 2027 года, а к 2029 году мощность всего проекта планируют довести до 1 гигаватта. По оценке международной компании KPMG, экспортная выручка «Долины ЦОДов» может достигать 3,1 млрд долларов в год.

Проект подводного кабеля входит в инициативу «Цифровой Шелковый путь». Как отмечал Глава государства, линия позволит быстрее и безопаснее передавать данные через всю Евразию.