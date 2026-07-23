Пропагандиста многоженства наказали в Алматы

Сотрудники полиции Алматы в ходе мониторинга интернет-пространства выявили публикации мужчины в социальной сети, в которых, по данным правоохранителей, пропагандировался образ жизни, противоречащий законодательству Республики Казахстан и общепринятым морально-нравственным нормам общества.

В материалах усмотрели признаки пропаганды многоженства.

Как установили автора

Личность мужчины, разместившего публикации, была установлена. В отношении него составили административный протокол по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за размещение противоправного контента.

После проведения профилактической беседы мужчина добровольно удалил материалы со своей страницы в социальной сети.

Что грозит за подобный контент

В полиции Алматы напомнили, что социальные сети являются публичным информационным пространством. Распространение контента, пропагандирующего модели поведения, противоречащие требованиям законодательства, может повлечь ответственность.

Правоохранители призвали пользователей соблюдать нормы закона при публикации материалов в интернете и учитывать возможные последствия распространения противоправного контента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее покатушки на капоте закончились штрафами для двух жительниц Семея.

Личности участниц быстро установили. За рулем автомобиля находилась 22-летняя жительница Семея. Ее привлекли к административной ответственности за перевозку пассажира вне салона транспортного средства. 24-летняя пассажирка, находившаяся на капоте во время движения, также получила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения.

Также полицейские привлекли к ответственности 23-летнюю жительницу столицы, которая устроила съемку для социальных сетей на объекте городской инфраструктуры.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, при мониторинге соцсетей была обнаружена видеозапись, на которой девушка забралась на дорожный знак и танцевала вокруг него, создавая контент для публикации.

Своими действиями она могла повредить дорожный знак и нарушила нормы общественного поведения.

Личность девушки установили. Суд признал ее виновной в совершении мелкого хулиганства и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 Месячных расчетных показателей.

Кроме того, выпускник снял скандальный ролик в Алматы.

Читайте также: