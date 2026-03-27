После недавнего ДТП в Алматы депутат Бакытжан Базарбек заявил о необходимости системных мер в органах внутренних дел, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По мнению депутата, ситуация на дорогах свидетельствует о проблеме безнаказанности отдельных водителей, в том числе владельцев дорогих автомобилей.

«Каждый день по Аль-Фараби ездят на спорткарах и элитных машинах. Мы не видим, чтобы их штрафовали или привлекали к ответственности», - отметил он.

Базарбек считает, что подобные случаи могут быть связаны с покровительством со стороны отдельных представителей правоохранительных органов.

«Такие мажорики, дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых крышуют должностные лица, - такие случаи есть не только в Алматы», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что необходимы масштабные меры.

«Нужна системная чистка органов внутренних дел - не только в Алматы, а по всему Казахстану», - сказал он.

По его словам, депутаты готовы обратиться к Президенту с соответствующей инициативой и поднять вопрос перед министром внутренних дел.

Также Базарбек сообщил о намерении направить обращение в Генеральную прокуратуру для принятия системных решений в сфере дорожной безопасности.

Отдельно он отметил, что обсуждаемая в стране амнистия должна учитывать подобные резонансные случаи.

Контекст

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека — водитель и две пассажирки.

По информации, распространявшейся в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. Позже полиция сообщила, что подозреваемый был задержан и с санкции суда арестован. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

После происшествия начато расследование, а также служебная проверка. Дополнительно возбуждены уголовные дела - по факту возможной незаконной выдачи государственных номерных знаков и из-за бездействия одного из руководителей департамента полиции, который был помещён в изолятор временного содержания.

В МВД заявили, что будут проверены все обстоятельства, включая информацию из соцсетей. В случае подтверждения нарушений ответственность понесут все причастные.

По итогам проверок уже приняты кадровые решения: освобождены от должностей заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

Позже стало известно о новом назначении - полковник полиции Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы.