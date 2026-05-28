Расследование взрыва на "Казцинке" завершат в июне

В Казахстане продолжается расследование смертельного взрыва на предприятии «Казцинк» в Усть-Каменогорске. О ходе проверки рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Туякбаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, к расследованию привлекли ученых отечественных вузов.

"Идет расследование. Мы обширно подошли к этому вопросу, привлекаем туда ученых из университетов, чтобы понять как произошел взрыв. Результаты мы обязательно в СМИ объявим. По срокам, я думаю, июнь месяц", - сообщил Туякбаев в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что после завершения работы результаты расследования будут официально озвучены для общественности.

Напомним, 5 мая 2026 года на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.

Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.

Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.

В результате взрыва на Усть-Каменогорском предприятии погибли два человека. Также республиканские врачи прибыли в Усть-Каменогорск для помощи пострадавшим.