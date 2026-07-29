Организаторов пирамиды, собравшей свыше 9 млрд тенге, отправили за решетку

Восемь участников организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду Sax Invest, получили от 6 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, общая сумма ущерба превысила 9 млрд тенге.

Суд в Актау признал виновными участников организованной преступной группы, которые создали и руководили финансовой пирамидой Sax Invest.

По материалам следствия, злоумышленники выдавали проект за инвестиционный фонд. Они убеждали граждан вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также обещали прибыль от участия в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

С 2018 по 2022 год в схему были вовлечены более тысячи жителей Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.

Следствие установило, что значительная часть денег поступала на личные счета организаторов, а не на счета компании. Эти средства впоследствии были потрачены на личные нужды, включая азартные игры, покупку квартир и строительство частного дома.

По решению суда восемь участников преступной группы осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.

Также в доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. До рассмотрения гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, в том числе на два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Приговор не вступил в законную силу.

Также сообщалось, что в Алматы раскрыта финансовая пирамида Boxy Wealth. По делу проходят десятки потерпевших, общий ущерб превышает 170 млн тенге.

Как работала схема

По данным следствия, подозреваемая в течение года управляла подразделением проекта в Алматы.

Пирамида работала через сайт и мессенджеры. Сначала участникам предлагали товары повседневного спроса, а затем вовлекали в «инвестиционную платформу».

Чтобы начать, нужно было купить один из пакетов и ежедневно выполнять простые действия - например, смотреть рекламу. При этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.

Также действовала реферальная система - участникам платили бонусы за привлечение новых людей.

Деньги принимались через счета третьих лиц, после чего переводились в криптовалюту.

Для создания доверия организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис и проводили консультации для вкладчиков, демонстрируя «доходность».

Масштаб ущерба

В результате, по данным дела, 78 человек вложили в проект более 110 млн тенге.

Подозреваемая арестована. На ее имущество, включая земельный участок в Алматы, наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее фигурантов дела о финансовой пирамиде осудили в Кокшетау. Двоих подсудимых приговорили к 6 годам лишения свободы по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК (создание финансовой пирамиды в крупном размере); и еще одного - к 6 годам 6 месяцам лишения свободы по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК, ст. 217-1 ч.2 п.1 УК РК (реклама пирамиды через СМИ с причинением значительного ущерба) и ст. 190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере).

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