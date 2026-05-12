Смертельное ДТП на Аль-Фараби: расследование дела завершено

Расследование уголовного дела по смертельному ДТП в Алматы, в результате которого погибли три человека, выходит на финальную стадию и фактически завершено. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Олег Чернов , передает BAQ.kz.

«Завтра – судебные процедуры, консультации с гражданами, и мы приступаем к изучению материалов дела по ДТП на Аль-Фараби. Дело окончено», – сообщил Олег Чернов.

Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что расследование также находится на завершающем этапе. Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщал, что все ключевые экспертизы по делу уже получены, а окончание расследования планируется в ближайшие две недели.

Напомним, авария произошла в ночь на 21 марта около 03:30 на проспекте аль-Фараби на пересечении с улицей Мендикулова. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП погибли три человека.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

