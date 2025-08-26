В Абайской области после смертельного ДТП в крайне тяжёлом состоянии остаётся девочка, ещё двое пострадавших детей находятся в Астане в стабильном состоянии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

23 августа санитарная авиация доставила 9-летнюю девочку из районной больницы в детское отделение госпиталя Медицинского университета города Семей.

По словам заместителя директора госпиталя Дулата Каримова, состояние ребёнка крайне тяжёлое.

"Состояние девочки без изменений. Она находится в медикаментозном сне, уровень сознания – глубокая кома. Оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, проводится интенсивная терапия. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких", – сообщил он.

В пресс-службе Минздрава сообщили о состоянии ещё двух детей, доставленных санитарной авиацией в Астану.

"Информация на утро 26 августа: состояние детей стабильное. Они находятся в отделении травматологии. В настоящее время проводится обследование и подготовка к операции", – уточнили в ведомстве.

Напомним,19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.

Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

55-летний подозреваемый оказался уроженцем этого села. По словам его сыновей, он был опытным водителем, 20 лет работал за рулём автобуса. В момент происшествия в салоне находилась и его супруга. Родные утверждают, что у их отца внезапно случился сердечный приступ, из-за чего он не смог удержать руль.

Сын водителя попросил прощения у родных пострадавших детей.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны. Позже было принято решение госпитализировать двоих пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.