Вертолёт авиационной службы Казавиаспас выполнил санитарный рейс из Жетысайского района Туркестанской области в Шымкент, передаёт BAQ.KZ.

Пациенткой стала женщина 1990 года рождения, пострадавшая в результате пожара. Её доставили в Центр гипербарической оксигенации, так как в Жетысае отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи.

Рейс был организован при координации Национального координационного центра экстренной медицины.

Ранее в Шымкент также санавиацией доставили пострадавшего мужчину 1986 года рождения.

Экипаж вертолёта успешно выполнил все меры безопасности, и пострадавшая была передана под наблюдение специалистов центра.

Напомним, 18 ноября ранним утром на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Позже детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала пожар в селе Алгабас. Она сообщила, что психологи и региональный омбудсмен выехали на место трагедии.