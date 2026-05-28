Стало известно, когда пройдет суд по делу о смертельном ДТП в Алматы

Главное судебное заседание по делу о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Аль-Фараби в Алматы состоится 1 июня в 10:00.

Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы. Судьей назначен Еркин Майшинов.

Ранее сообщалось, что один из потерпевших может рассмотреть возможность примирения.

Напомним, сегодня в Алматы проходит предварительное слушание по делу о дорожно-транспортном происшествии. Сторона защиты подозреваемого попросила провести судебный процесс в онлайн-формате, а также запретить фото- и видеосъёмку для представителей СМИ. Подозреваемый сообщил, что у него трое несовершеннолетних детей.

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.

Ранее мы сообщали о начале предварительного судебного слушания по уголовному делу о резонансном ДТП.

Также сообщалось, что по делу о ДТП, в котором погибли три человека в Алматы, был оглашён обвинительный акт. В ходе предварительного слушания в суде по делу, связанному с ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, подозреваемый принес извинения стороне потерпевших.

Трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.

После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.