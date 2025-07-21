В Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы был доставлен подросток 2009 года рождения, получивший травму во время переезда воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН) из Алматы в Конаев, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города, у мальчика диагностирована травма стопы. После обследования перелом не подтвердился. В госпитализации ребёнок не нуждался — его направили на амбулаторное лечение по месту прикрепления, в поликлинику.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, помимо пострадавшего мальчика была и девушка, которая потеряла сознание.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.