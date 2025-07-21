Стало известно о состоянии мальчика, пострадавшего при переезде из ЦАНа в Конаев
В УОЗ Алматы рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего при переезде воспитанников.
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В Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы был доставлен подросток 2009 года рождения, получивший травму во время переезда воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН) из Алматы в Конаев, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города, у мальчика диагностирована травма стопы. После обследования перелом не подтвердился. В госпитализации ребёнок не нуждался — его направили на амбулаторное лечение по месту прикрепления, в поликлинику.
Ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, помимо пострадавшего мальчика была и девушка, которая потеряла сознание.
Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.
До этих событий Президент Касым-Жомарт Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.
В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.
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