  • 21 Июля, 14:49
  • BAIGENEWS

Стало известно о состоянии мальчика, пострадавшего при переезде из ЦАНа в Конаев

В УОЗ Алматы рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего при переезде воспитанников.

Сегодня, 13:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Алматинской области Сегодня, 13:57
Сегодня, 13:57
149
Фото: акимат Алматинской области

В Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы был доставлен подросток 2009 года рождения, получивший травму во время переезда воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН) из Алматы в Конаев, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города, у мальчика диагностирована травма стопы. После обследования перелом не подтвердился. В госпитализации ребёнок не нуждался — его направили на амбулаторное лечение по месту прикрепления, в поликлинику.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева уточняла, что переезжали не воспитанники детского дома, а дети, временно проживающие в ЦАНе в связи с трудной жизненной ситуацией. По ее словам, помимо пострадавшего мальчика была и девушка, которая потеряла сознание.

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек заявил, что действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями.

До этих событий Президент Касым-Жомарт Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.

11 июля депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек выступил с резким заявлением в соцсетях о том, что детдом в Баганашиле переносят в Конаев вопреки обещаниям властей. Позже акимат объяснил причину переселения воспитанников. Тогда уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заверила, что решение о переезде будет приниматься с учётом их мнения.

Самое читаемое

Наверх