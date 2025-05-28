Следующее заседание по резонансному делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата назначено на 10:00 часов 29 мая 2025 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Сегодня в первой половине дня по приглашению защиты подсудимого Равиля Сакиева выступил судебно-медицинский эксперт Омирбек Жолымбетов. Эксперт проводил освидетельствование потерпевшего Нурганата Гаипбаева.

Также стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыла - адвокатом Ж. Абеновым - был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.

Отвод был рассмотрен судьёй этого же суда - Аскарбеком Беймбетовым.

По итогам рассмотрения отвод был отклонён, рассмотрение дела возобновлено.

Суд продолжил исследование материалов дела до 19.30 часов.

В суде были показаны записи с видеорегистратора одной из машин подсудимых.