Суд по делу об убийстве Шерзата Полата продолжится 29 мая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Следующее заседание по резонансному делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата назначено на 10:00 часов 29 мая 2025 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Сегодня в первой половине дня по приглашению защиты подсудимого Равиля Сакиева выступил судебно-медицинский эксперт Омирбек Жолымбетов. Эксперт проводил освидетельствование потерпевшего Нурганата Гаипбаева.
Также стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыла - адвокатом Ж. Абеновым - был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.
Отвод был рассмотрен судьёй этого же суда - Аскарбеком Беймбетовым.
По итогам рассмотрения отвод был отклонён, рассмотрение дела возобновлено.
Суд продолжил исследование материалов дела до 19.30 часов.
В суде были показаны записи с видеорегистратора одной из машин подсудимых.
Самое читаемое
- В Астане обсудили пути укрепления правопорядка через религию
- Казахстанские школьники разработали водный поезд, который свяжет города и сёла
- Аксакал и его сын из Агадыря завоевали золото на чемпионате мира
- Депутат предложил использовать мясо сайги для питания военных и заключённых
- Как подать заявку на жильё онлайн в Казахстане