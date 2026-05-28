Тело было скрыто во дворе 8 месяцев: в суде по делу в Атырау озвучили новые факты

В Атырау проходит второе судебное заседание по резонансному делу о гибели четырёх членов одной семьи, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Зять погибшей семьи, Султан Сарсемалиев, обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель Мирас Бауржанов зачитал обвинительный акт и раскрыл один из эпизодов преступления. Согласно версии следствия, между Султаном Сарсемалиевым и братом его жены, Наурызом Мукангалиевым, произошёл конфликт в арендованном доме в пригороде Атырау.

В обвинительном акте указано, что во время ссоры Сарсемалиев нанёс Наурызу Мукангалиеву ножевое ранение. Позже он попытался скрыть следы преступления, закопав тело во дворе дома в заранее вырытую яму.

По данным следствия, тело долгое время находилось в земле. Останки были обнаружены лишь спустя примерно 6–8 месяцев после преступления.

Прокурор в ходе заседания заявил, что обвиняемый дождался наступления темноты, чтобы скрыть факт захоронения тела от возможных свидетелей.

Сарсемалиев взял лопату и начал копать яму в южной части двора арендованного дома. Чтобы избежать свидетелей, он решил делать это глубокой ночью. Тело он закопал на расстоянии около 60 сантиметров от фундамента здания. К трём часам ночи подозреваемый выкопал яму глубиной около одного метра и шириной примерно 80 сантиметров, — сообщил прокурор.

Также сторона обвинения заявила, что Султан Сарсемалиев оформил кредит на имя Наурыза Мукангалиева на сумму около 4 миллионов тенге.

Во время допроса подсудимый Султан Сарсемалиев частично признал вину. Он не согласился с обвинением в умышленном убийстве Наурыза Мукангалиева, заявив, что его смерть наступила «по неосторожности» и что он действовал в целях самообороны.

Отмечается, что в рамках уголовного дела говорится о гибели четырёх членов одной семьи в разное время. Судебный процесс продолжается.

Напомним, первое заседание по делу о жестоком преступлении, потрясшем город Атырау, состоялось 18 мая.

В суде впервые выступили родственники погибших.

Также зять погибшей семьи ранее полностью признал свою вину и заявил, что готов понести любое наказание.

