Переговоры Касым-Жомарта Токаева с Шахбазом Шарифом продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства подчеркнул, что для него большая честь посетить Исламабад и ознакомиться с богатой историей, культурным наследием и многовековыми традициями Пакистана.

– Это мой первый государственный визит в качестве Президента Казахстана, и я убежден, что он носит исторический характер и является важной вехой в нашем проверенном временем партнерстве. Я высоко ценю дружбу между нашими народами, сформированную веками взаимодействия вдоль Шелкового пути и в рамках широкой исламской цивилизации, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Глава государства отметил символичность данного визита, приуроченного к 34-й годовщине установления дипломатических отношений. Он напомнил, что с первых лет независимости Казахстана Пакистан является важным и надежным партнером в Южной Азии.

По словам Касым-Жомарта Токаева, подписываемая сегодня Совместная декларация об установлении стратегического партнерства знаменует собой важный исторический рубеж, открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве.

Президент выразил уверенность в том, что у Астаны и Исламабада имеются все возможности для придания значимого импульса двусторонним связям.

Глава государства отметил, что прибыл в Пакистан с представительной делегацией и конкретным пакетом предложений, направленных на существенное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в других приоритетных сферах.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу транспортной взаимосвязанности, которая является одним из ключевых приоритетов нашей страны. Казахстан расположен на пересечении основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.

В этой связи, по словам Президента, Казахстан продолжит реализацию конкретных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе в тесной координации со странами Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений.

В ходе встречи была отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие.

Напомним, в Исламабад Президент Казахстана прибыл накануне. В аэропорту Главу нашего государства встретили Президент Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф. В честь прибытия высокого гостя была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий.

Телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео из Исламабада, на котором видно, как город приготовился к визиту Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня в резиденции Премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана. Главу нашего государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф. После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула. Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций. Затем на территории резиденции Премьер-министра Пакистана Глава государства посадил дерево.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф провели переговоры в узком составе.