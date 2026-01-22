В Шымкенте возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в халатности при рассмотрении материалов по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Сенате сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов. По его словам, основанием для расследования стали результаты служебной проверки, проведённой по поручению президента.

По итогам проверки Министерство внутренних дел приняло кадровые решения в отношении руководства департамента полиции Шымкента. Начальник ДП был освобождён от занимаемой должности, его первый заместитель также отстранён.

"Кроме того, по данному факту по признакам халатности возбуждено уголовное дело. Расследование ведётся департаментом собственной безопасности в отношении сотрудников полиции, которые не приняли должных мер по регистрации уголовного дела и своевременному привлечению виновного лица к ответственности за принуждение к браку", — сообщил Санжар Адилов.

Заместитель министра напомнил, что подозреваемый по делу об убийстве задержан и находится под стражей. По санкции суда срок содержания под арестом составляет два месяца.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняются показания на месте происшествия. Расследование ведётся следственно-оперативной группой департамента полиции Шымкента.

В МВД подчеркнули, что в рамках уголовного дела будет обеспечено всестороннее, объективное и полное изучение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, о жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина.

Брат девушки потребовал максимального наказания для убийцы. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель девушки. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай.

Руководство полиции Шымкента лишилось должностей.