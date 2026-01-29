В Шымкенте полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщили в ДП города, передает BAQ.KZ.

– По факту убийства жительницы города Шымкента возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, подозреваемый на почве неприязненных отношений нанес потерпевшей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что подозреваемый при задержании оказал сопротивление.

– Подозреваемый задержан полицейскими по горячим следам. При задержании вооруженный подозреваемый оказал сопротивление, в связи с чем, в соответствии с требованиями законодательства, в отношении него сотрудниками полиции применено табельное оружие, – отметили в ДП.

Подозреваемый доставлен в медицинское учреждение и взят под стражу. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 11 января в Шымкенте в результате ножевых ранений погибла 21-летняя девушка Нурай Серикбай. Убийство вызвало широкий общественный резонанс. Трагическую гибель девушки прокомментировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай. После чего руководство полиции Шымкента лишилось должностей.

Кроме того, 20 января в социальных сетях распространилось видео конфликта между водителями и пассажирами нескольких автомобилей, который впоследствии перерос в массовую драку. В результате происшествия 40-летний мужчина скончался. Четверо подозреваемых в этом убийстве были задержаны полицией.