В 21 год вернулась в школу с погонами: один день инспектора ювенальной полиции Семея

Еще недавно она сама сидела за школьной партой. Теперь лейтенант полиции Жулдыз Каликанова снова приходит в школу, только уже инспектором по делам несовершеннолетних. Ей 21 год, и ее работа в том, чтобы дети вовремя поняли последствия своих поступков, распознали опасность и знали, к кому бежать за помощью.

В полиции Жулдыз Куатовна служит всего год. Она участковый инспектор по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции отдела общественной безопасности Управления полиции Семея. Ее участок называется «Центр», за ней закреплены гимназия №37 и школа №4.

День начинается в 8.30 в городском Управлении полиции. Потом школы, встречи с педагогами, разговоры с учениками и родителями. Темы подсказывает сама жизнь. Буллинг и кибербуллинг, мелкое хулиганство, вандализм и то, чем все это может закончиться.

О принципе «Закон и Порядок» инспектор говорит со школьниками на их языке. Ответственность начинается не в кабинете следователя, а с обычных решений. Что написать в общем чате. Как повести себя, когда при тебе травят одноклассника. Соглашаться ли на рискованную затею компании. Сухие юридические понятия она превращает в ситуации, которые дети узнают по себе.

Есть в ее работе и тихая, но очень важная часть. Жулдыз навещает подростков, которые стоят на профилактическом учете, и их семьи. Смотрит, в каких условиях живет ребенок, как он ладит со взрослыми, ничего ли ему не угрожает. Здесь нужен такт, ведь за каждой дверью своя семейная история.

Встречи с родителями тоже часть ежедневной службы. Беду легче предупредить, когда семья, школа и полиция на связи друг с другом и замечают тревожные перемены вовремя.

Иногда рабочий день не заканчивается и к ночи. В дни профилактических рейдов после инструктажа инспектор вместе с коллегами проверяет развлекательные заведения, кафе и другие места, где могут оказаться несовершеннолетние. Такие рейды идут с 22.00 до 3.00.

Школьный коридор, разговор с мамой, визит в семью, ночной рейд. Из таких встреч и складывается работа ювенального инспектора. И каждая из них дает шанс вовремя заметить проблему, услышать ребенка и помочь, пока не стало поздно.

Чем заканчиваются необдуманные поступки, показывают реальные истории. В Астане подросток разбил остановку, и отвечать за это пришлось его родителям. В Туркестане драка на детской площадке в торговом центре закончилась разбирательством, где участница-подросток заявила о самообороне. А в Жамбылской области 15-летний школьник погиб после конфликта со сверстниками.

Бывают и куда более тревожные случаи. В Костанае подростка заподозрили в убийстве пожилого пенсионера, а в Астане расследуют гибель двух подростков.