Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде на пресс-конференции поделился мнением о предстоящем матче против алматинского "Кайрата", передает BAQ.KZ.

Казахстанская и испанская команды встретятся во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится 30 сентября на Центральном стадионе Алматы. Начало — в 21:45 по местному времени.

В ночь на понедельник "Реал" прилетел в Алматы. В аэропорту команду встретило множество болельщиков. Вальверде тепло отозвался о таком приёме.

"В Алматы нас приняли великолепно. Мы увидели много фанатов "Реала“ — это было очень приятно. Я никогда раньше здесь не играл, и увидеть столько счастливых болельщиков — потрясающее чувство. Для нас это честь и одно из самых красивых явлений в футболе. Мы благодарны за такой радушный прием в такой далекой стране. Надеюсь, мы подарим им победу", - сказал Вальверде.

По словам уругвайского футболиста, "Реал" намерен реабилитироваться после разгромного поражения от мадридского "Атлетико" в последнем матче.

"С футбольной точки зрения мы хотим, чтобы предстоящая игра была совершенно другой. Мы постараемся победить и компенсировать поражение от "Атлетико“. Последние два дня были для нас очень тяжелыми. Это поражение стало сильным ударом. Мы много обсуждали его и хотим выйти на поле в следующем матче гораздо сильнее и сосредоточеннее. Впереди нас ждет важная игра против "Кайрата“. В этом матче мы хотим все изменить. Мы посвятили много времени тактике, проанализировали соперника. Хотим показать высокий уровень игры и достойно представить имидж нашей команды", — отметил Вальверде.

Приезд "Реал Мадрида" в Алматы вызвал ажиотаж среди болельщиков.

Ранее команда объявила состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидал Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".