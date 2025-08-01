Сегодня, в день концерта знаменитой американской певицы Jennifer Lopez на стадионе "Астана Арена", власти города организуют специальные шаттл-маршруты, что облегчить логистику зрителей и минимизировать транспортную нагрузку в центре столицы, передает BAQ.KZ.

С 16:00 часов специальные автобусы начнут движение с пяти ключевых парковочных зон города. Маршруты продумывались так, чтобы обеспечить удобный подъезд зрителей к стадиону и обратно после завершения мероприятия.

Маршруты шаттл-автобусов:

Парковка у Столичного цирка

Парковка у мечети "Хазрет Султан"

Парковка у спортивного комплекса "QAZAQSTAN"

Парковка у Центрального парка (со стороны проспекта Туран)

Парковка у мечети "Бас Мешіт"

Шаттлы будут работать в обоих направлениях — до концерта и сразу после его завершения. Рекомендуется заранее планировать время и можно воспользоваться альтернативными способами поездки: общественным транспортом, такси или специальными шаттлами.

Организация шаттл-маршрутов — часть усилий по обеспечению комфорта и безопасности горожан и гостей столицы во время крупных мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес прибыла в Астану для проведения концерта. В связи с этим ожидается перекрытие дорог.

По данным правительства, ожидается рост туристического потока и вклад в экономику столицы.

Отметим, что на подготовку сцены и монтаж оборудования на "Астана-Арене" отводилось шесть дней.

Известно, что цены на билеты стартовали от 40 000 тенге, максимальная стоимость достигала 150 000. Всего было предложено 15 ценовых категорий.

Позже стало известно, что первый день продаж сопровождался техническими сбоями. В Ticketon признали ошибки в системе и пообещали компенсировать ущерб.

По словам владельца Freedom Holding Тимура Турлова, около 10% билетов оказались дублированы, из-за чего продажу временно приостановили.

Позже организаторы сообщили, что около 200 человек смогут попасть на концерт бесплатно. Ваучеры выдали пострадавшим от сбоя.

Также стало известно, что некоторым казахстанцам вернут средства за билеты в двойном размере. Такое решение принято в связи с техническими проблемами и пересадками.

Позже Дженнифер Лопес лично поблагодарила казахстанских фанатов за поддержку. Видеообращение певицы появилось в её соцсетях.

Из-за подготовки к концерту стадион стал временно недоступен для ФК "Астана". Клубу пришлось скорректировать график игр в еврокубках.

Отметим, что в Алматы анонсировали дополнительный концерт Джей Ло. Выступление запланировано на 10 августа, билеты уже в продаже.

По информации Миннацэкономики, шоу Дженнифер Лопес и Backstreet Boys могут принести в бюджет свыше 1 млрд тенге налогов.