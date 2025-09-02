В ночь с 27 на 28 августа в городе Аягоз произошло трагическое ДТП, унёсшее жизнь шестилетнего ребёнка. В ДП Абайской области рассказали подробности инциндента, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, 21-летний водитель, не имея водительских прав, совершил наезд на малолетнего пешехода. Ребёнок скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель доставлен в отдел полиции Аягозского района, где в отношении него проведены необходимые процессуальные действия, после чего он водворён в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

"На месте происшествия сотрудниками полиции проведён осмотр, изъяты необходимые вещественные доказательства, опрошены свидетели. Назначены судебные экспертизы", – сказали в ДП.

Семья погибшего ребёнка переживает непоправимую утрату, а жители Аягоза в шоке и требуют справедливого наказания виновного.

Отметим, что это уже вторый за август смертельный наезд на детей. 19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.

Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

55-летний подозреваемый оказался уроженцем этого села. По словам его сыновей, он был опытным водителем, 20 лет работал за рулём автобуса. В момент происшествия в салоне находилась и его супруга. Родные утверждают, что у их отца внезапно случился сердечный приступ, из-за чего он не смог удержать руль.

Сын водителя попросил прощения у родных пострадавших детей.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны. Позже было принято решение госпитализировать двоих пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.