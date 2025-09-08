В Казахстане необходимо выработать план развития агронауки
Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана заявил о необходимости плана развития агронауки, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что в агронауке лишь 40% выпускников работают по специальности. Уровень коммерциализации разработок в этой сфере составляет всего 17%.
Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.
Также в стране разработают закон о банках.
Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.
Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.
