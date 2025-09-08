Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана заявил о необходимости плана развития агронауки, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в агронауке лишь 40% выпускников работают по специальности. Уровень коммерциализации разработок в этой сфере составляет всего 17%.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.