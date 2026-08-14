В Казахстане продолжает снижаться уровень заболеваемости туберкулезом. За первое полугодие 2026 года зарегистрировали 2 919 случаев, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было выявлено 3 265 случаев.

Показатель заболеваемости по стране составил 14,23 случая на 100 тысяч населения.

Снижение заболеваемости

Положительная динамика отмечается и среди детей и подростков. В частности, заболеваемость туберкулезом среди подростков снизилась на 20,4%.

При этом почти треть случаев заболевания у детей выявляют после того, как родители самостоятельно обращаются за медицинской помощью. В связи с этим специалисты отмечают важность своевременного обследования.

Количество рецидивов туберкулеза также уменьшилось – на 12,1%.

Как проходит профилактика

По данным Министерства здравоохранения, флюорографическим обследованием охвачено 95,9% населения из групп высокого риска.

Вакцинацию против туберкулеза получили 88,5% новорожденных. В ведомстве отмечают необходимость продолжать информационную работу с родителями, которые отказываются от вакцинации детей.

Что показал мониторинг медорганизаций

С апреля по июнь 2026 года в рамках нового формата государственного контроля специалисты проверили 99,6% объектов здравоохранения на соблюдение требований по проведению противоэпидемических мероприятий против туберкулеза среди детей.

По результатам мониторинга было выдано 7 144 предписания из-за выявленных нарушений в сфере инфекционного контроля и организации скринингов. Более 60% из них уже исполнено. Также были приняты меры оперативного реагирования.

Что поручило ведомство

По итогам заседания коллегии Министерство здравоохранения поставило перед регионами задачи по усилению ранней диагностики, прежде всего в территориях с повышенным эпидемиологическим риском.

Кроме того, планируется повысить качество диспансерного наблюдения за пациентами с туберкулезом и усилить контроль за людьми, контактировавшими с заболевшими.

Ранее мы писали о том, что Минздрав меняет правила диагностики рака. Согласно проекту, выполнять иммуногистохимические, молекулярно-генетические и FISH-исследования смогут специалисты с медико-биологическим, биологическим, химическим и химико-биологическим образованием.

Также сообщалось, что до 15 августа проверят все роддома и перинатальные центры страны. Соответствующее поручение дала министр здравоохранения Акмарал Альназарова на аппаратном совещании, посвященном вопросам совершенствования системы инфекционного контроля.

Напомним, за 2024-2026 годы на закуп вакцин направлено более 146 млрд теңге. Во все три года приобреталось по 19 наименований препаратов: в 2024 году – на сумму свыше 52 млрд теңге, в 2025-м – более 49 млрд, в 2026-м – более 45 млрд теңге.

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