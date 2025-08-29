Директор по институциональным отношениям "Реал Мадрида" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал предстоящий матч команды против алматинского "Кайрата" в рамках основного этапа Лиги Чемпионов, передает BAQ.KZ.

"Мы никогда раньше не играли против них, и они находятся очень далеко. Еще один элемент, который нужно учитывать, напряженный и сжатый график, который у нас есть. Мы должны принять это и хорошо подготовиться к этой игре. Каждая игра будет важной, и все наши соперники особенно мотивированы. Мы должны будем показать высокий уровень и быть внимательными ко всем деталям. Все особенности делают этот матч более сложным, чем люди думают", - сказал Эмилио Бутрагеньо. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.