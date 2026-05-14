Взрыв на "Казцинке": тяжело пострадавшему рабочему провели сложную операцию
Пациента доставили в Астану санитарной авиацией, его состояние стабилизировалось.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После взрыва на предприятии в Усть-Каменогорске одного из тяжело пострадавших рабочих доставили в Астану, где ему провели сложное хирургическое вмешательство, передает BAQ.kz.
Один из пострадавших при взрыве на заводе "Казцинк" был экстренно транспортирован в столицу по линии медицинской авиации.
По информации Национального координационного центра экстренной медицины, пациент 1983 года рождения был доставлен в Астану 8 мая.
"По прибытии пациент доставлен в палату интенсивной терапии… осмотрен реаниматологом, терапевтом и нейрохирургом, проведено необходимое обследование", - сообщили в центре.
После обследования его перевели в отделение нейрохирургии и неврологии.
У пострадавшего диагностированы тяжелые травмы.
"Диагноз: множественная травма, закрытая травма позвоночника - компрессионный нестабильный оскольчатый перелом L3… а также переломы 7–8 рёбер слева без смещения", - уточнили медики.
12 мая пациенту провели операцию.
"Проведено оперативное лечение: транспедикулярная фиксация L2–L4", - говорится в официальном сообщении.
На сегодняшний день состояние пациента оценивается как стабильное.
"Пациент стабилен, активизирован в пределах палаты, продолжает стационарное лечение", - отметили врачи.
Ранее компания "Казцинк" сообщила о смерти одного из работников, пострадавших в результате несчастного случая, произошедшего 5 мая на Усть-Каменогорской металлургической площадке. Как отмечается в официальном заявлении компании, сотрудник скончался в больнице от тяжёлых травм, полученных во время инцидента.
Что произошло ранее
5 мая 2026 года на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.
Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.
Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.
В результате взрыва на Усть-Каменогорском предприятии погибли два человека. Также республиканские врачи прибыли в Усть-Каменогорск для помощи пострадавшим.
Самое читаемое
- Связь и интернет в Казахстане ждут масштабные изменения
- Квартет подозреваемых в терроризме возвращен в Казахстан
- Почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона
- Для строительства ЛРТ до Косшы могут использовать смешанное финансирование
- Следователь из Семея раскрыла убийство в России десятилетней давности