Взрыв на "Казцинке": тяжело пострадавшему рабочему провели сложную операцию

После взрыва на предприятии в Усть-Каменогорске одного из тяжело пострадавших рабочих доставили в Астану, где ему провели сложное хирургическое вмешательство, передает BAQ.kz.

Один из пострадавших при взрыве на заводе "Казцинк" был экстренно транспортирован в столицу по линии медицинской авиации.

По информации Национального координационного центра экстренной медицины, пациент 1983 года рождения был доставлен в Астану 8 мая.

"По прибытии пациент доставлен в палату интенсивной терапии… осмотрен реаниматологом, терапевтом и нейрохирургом, проведено необходимое обследование", - сообщили в центре.

После обследования его перевели в отделение нейрохирургии и неврологии.

У пострадавшего диагностированы тяжелые травмы.

"Диагноз: множественная травма, закрытая травма позвоночника - компрессионный нестабильный оскольчатый перелом L3… а также переломы 7–8 рёбер слева без смещения", - уточнили медики.

12 мая пациенту провели операцию.

"Проведено оперативное лечение: транспедикулярная фиксация L2–L4", - говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день состояние пациента оценивается как стабильное.

"Пациент стабилен, активизирован в пределах палаты, продолжает стационарное лечение", - отметили врачи.

Ранее компания "Казцинк" сообщила о смерти одного из работников, пострадавших в результате несчастного случая, произошедшего 5 мая на Усть-Каменогорской металлургической площадке. Как отмечается в официальном заявлении компании, сотрудник скончался в больнице от тяжёлых травм, полученных во время инцидента.

Что произошло ранее

5 мая 2026 года на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.

Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.

Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.

В результате взрыва на Усть-Каменогорском предприятии погибли два человека. Также республиканские врачи прибыли в Усть-Каменогорск для помощи пострадавшим.