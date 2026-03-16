В суде по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой был допрошен первый свидетель - разработчик сайта для розыгрыша призов Сунгат Утебулатов. Он сообщил, что занимался созданием платформы, на которой участники крутили так называемый «барабан удачи», сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Во время допроса свидетель рассказал о договоренности по оплате за разработку сайта.

«Сумма обсуждалась в размере 10 миллионов тенге, из которых я получил, кажется, 7 или 8 миллионов тенге», — сообщил Утебулатов.

По его словам, полную сумму вознаграждения он так и не получил.

Что еще известно

Ранее в суде представители прокуратуры озвучили версию следствия по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Тулегеновой. По данным обвинения, подсудимые использовали свою популярность в социальных сетях и высокий уровень доверия аудитории для привлечения участников к платным курсам и розыгрышам призов.

Как сообщалось в ходе судебного заседания, стоимость курса составляла около 30 тысяч тенге, а участие в акции предполагало возможность выиграть автомобили Hyundai, смартфоны iPhone и денежные призы. Общая сумма заявленных призов, по данным обвинения, превышала 200 миллионов тенге.

Прокуратура также заявила, что продаваемые курсы, по версии следствия, не имели реальной образовательной ценности и использовались как прикрытие для проведения розыгрышей.

Кроме того, в суде прозвучала информация, что розыгрыши могли носить признаки лотерейной деятельности без соответствующей лицензии, поскольку у блогеров не было разрешения на проведение лотерей.

Судебное разбирательство по делу продолжается.

Как развивалось дело блогеров

Дело блогера Ерболата Жанабылова началось с розыгрышей автомобилей, денег и ценных призов, которые проводились через Instagram-аккаунт zhanabylov_e. Для участия подписчикам предлагалось заплатить 30 тысяч тенге якобы за "обучающие курсы" компании ТОО “Zhana Business”.

Сначала дело рассматривалось в суде по административным правонарушениям. Блогера привлекли по ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК - проведение лотереи лицом, не являющимся оператором.

Позже административное дело закрыли, поскольку были выявлены признаки уголовного правонарушения. Материалы передали в департамент экономических расследований Астаны.

Позднее Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уже в рамках уголовного дела в отношении Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой. По версии следствия, под видом онлайн-курсов фактически проводилась нелицензированная лотерея, а деньги участников формировали призовой фонд.

По данным АФМ, таким образом супруги получили 247,5 млн тенге. Суд санкционировал арест 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.