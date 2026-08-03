Лесные пожары и жара обошлись пяти странам ЕС минимум в 3,1 млрд евро с начала года. Такую оценку дала Financial Times, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Речь о Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии.

Цифра заметно выше того, что закладывала Еврокомиссия. По ее данным, средний годовой ущерб от пожаров и волн аномальной жары для всего Евросоюза составляет 2,5 млрд евро. Пять стран за неполный сезон уже перекрыли эту сумму.

Как считали

Financial Times использовала методику самой Еврокомиссии. Она отражает затраты на возвращение выгоревших территорий в прежнее состояние и позволяет оценить их экономическую стоимость.

Средняя стоимость восстановления гектара, включая посадку новых деревьев и уход за ними, в разных странах отличается. Влияют тип растительного покрова и возраст леса.

За первые два месяца пожарного сезона в этих пяти странах выгорело почти полмиллиона гектаров.

Реальные потери больше

Издание подчеркивает, что итоговая сумма окажется гораздо выше. Страховые компании, домохозяйства и предприятия еще считают убытки от поврежденного имущества и погибшего урожая. Отдельная статья, потери туристического сектора в разгар летнего сезона.

Кроме того, в расчет не в полной мере вошел ущерб от недавних пожаров в Греции, а данных по остальным странам ЕС там нет вовсе.

Реки обмелели, АЭС под угрозой

Параллельно Европа теряет деньги на засухе. Уровень воды в Рейне и Дунае упал, из-за чего нарушены грузоперевозки и сокращается производство.

Вдоль Рейна стоят заводы немецких химических концернов BASF, Covestro и Evonik.

На Дунае ситуация серьезнее. Рекордно низкий уровень воды грозит остановкой АЭС «Пакш», единственной в Венгрии. Станция закрывает почти половину потребностей страны в электроэнергии.

Румыния уже остановила один из двух энергоблоков АЭС «Чернаводэ». Обе станции берут воду из реки для охлаждения.

Франция: худшие пожары со времен войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нынешние лесные пожары самыми разрушительными в стране с конца Второй мировой войны. Огонь между Бордо и побережьем Атлантического океана с 22 июля прошел около 42 тыс. гектаров.

Наиболее сложная обстановка сложилась в регионе Жиронда. Власти эвакуировали 55 тыс. жителей из шести населенных пунктов к югу от Бордо. Министр внутренних дел Лоран Нуньес говорил, что огонь хаотично распространяется в сторону города.

Из-за пожаров закрывали 60-километровый участок автомагистрали A63, ведущей в Испанию. Работу аэропорта Бордо ограничивали, рейсы задерживались.

К тушению привлекали не только пожарных, но и военных, которые создавали противопожарные полосы и расчищали территорию.

Огненные облака над Францией

На юго-западе страны впервые в истории Франции зафиксировали пирокумулонимбусы, грозовые огненные облака.

Приземный воздух нагревается настолько, что быстро поднимается вверх вместе с дымом, водяным паром и пеплом, иногда до стратосферы. При столкновении с прохладными массами формируются сильные ветра, которые еще больше раздувают огонь. Часто такие облака порождают молнии.

Раньше подобное отмечалось только на гигантских пожарах в Австралии и Канаде. Представитель французской пожарной службы Эрик Брокарди назвал явление беспрецедентным для страны.

«В результате он распространяется во всех направлениях и образует несколько фронтов пожара, что делает ситуацию совершенно непредсказуемой», - пояснил Брокарди.

По его словам, огненный шторм почти невозможно потушить или взять под контроль, в том числе потому, что ветер постоянно меняет направление.

Пожарные отдельно отмечали «огненные вихри». Один из руководителей операции Николя Браз говорил, что пожар создает собственные воздушные потоки.

Почему это происходит

Специалисты отмечают, что повышение температуры и долгие периоды жары создают условия для более частых и масштабных лесных пожаров.

По мнению ученых, изменение климата повышает вероятность экстремальных погодных явлений, включая сильную жару и природные пожары.

Что горит за пределами Европы

Напомним, в американском штате Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти распорядились эвакуировать около 60 тыс. жителей города Спокан и прилегающих районов, огонь уничтожил не менее 600 объектов.

В Канаде насчитывается более 900 лесных пожаров, около 130 из них взять под контроль не удалось.

Также сообщалось, что во Вьетнаме пожар в рыболовецком порту района Дам Ха уничтожил 19 моторных лодок. Предварительный ущерб оценили в 2,6 млрд донгов, это более 98,8 тыс. долларов.

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