Правительство планирует в 2027-2029 годах выделить 5 триллионов тенге в виде целевого трансферта из Национального фонда на финансирование особо важных инфраструктурных и общенациональных проектов. Как эти средства повлияют на экономический рост и при каких условиях их использование будет эффективным? Корреспондент BAQ.KZ проанализировал мнения председателя Национального банка и экономистов.

Согласно планам правительства, в 2027 году из Национального фонда предполагается привлечь 2 трлн тенге целевого трансферта, а в 2028 и 2029 годах – по 1,5 трлн тенге.

Однако это не все средства, которые будут изъяты из Национального фонда. Кроме того, в республиканский бюджет в 2027 и 2028 годах планируется направить по 2,4 трлн тенге, а в 2029 году – 2 трлн тенге гарантированного трансферта. Таким образом, общий объем гарантированных и целевых трансфертов из Национального фонда за три года потенциально достигнет 11,8 трлн тенге.

«Мы пополняем фонд или продолжаем его тратить?»

Экономист Сапарбай Жубаев считает, что вопрос выделения средств из Национального фонда необходимо рассматривать в контексте хронического бюджетного дефицита последних лет.

По его словам, в течение последних 5-10 лет значительная часть расходов республиканского бюджета покрывалась за счет заимствований и трансфертов из Национального фонда.

Например, в 2021 году расходы республиканского бюджета составили 16,3 трлн тенге, при этом лишь половина этой суммы была обеспечена доходами без учета трансфертов из Национального фонда и заимствований. В том же году планировалось выделить из фонда 2,7 трлн тенге гарантированного и 1,85 трлн тенге целевого трансферта.

В новом проекте бюджета на 2027 год расходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 30,2 трлн тенге, а доходы – 19,9 трлн тенге. С учетом гарантированного и целевого трансфертов из Национального фонда планируется привлечь 4,4 трлн тенге.

«Бюджетный дефицит сохраняется из года в год. С одной стороны, мы ставим задачу наращивать Национальный фонд, а с другой – продолжаем забирать из него значительные объемы средств. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: как мы тогда достигнем поставленной цели?», – сказал Сапарбай Жубаев.

Реально ли достичь отметки в $100 млрд

В концепции управления активами Национального фонда установлена задача довести объем фонда до $100 млрд к 2030 году.

Однако согласно текущему базовому сценарию правительства валютные активы фонда вырастут с $65,2 млрд в 2027 году до $70,6 млрд в 2029 году. По состоянию на 1 июля 2026 года валютные активы Национального фонда составляли $65,5 млрд.

«Чтобы довести активы Национального фонда до $100 млрд, необходимо максимально ограничить его использование для покрытия текущих бюджетных расходов. В противном случае цель по пополнению фонда и объемы трансфертов из него будут противоречить друг другу», – отметил экономист.

Для чего был создан Национальный фонд

Решение о создании Национального фонда было принято в 2000 году, а с мая 2001 года фонд начал функционировать. Его основные задачи – накопление средств для будущих поколений, снижение зависимости экономики от нефтяного сектора и смягчение последствий внешних кризисов.

По словам Сапарбай Жубаева, в последние годы средства фонда также нередко направлялись на финансирование различных коммерческих проектов.

Через «Банк развития Казахстана» значительные средства выделялись на ряд крупных предпринимательских объектов. Среди проектов, которые я считаю неэффективными, можно назвать «Азия Авто», завод по производству кремния в Кызылорде и проект по производству самолетов в Караганде, – сказал он.

По мнению экономиста, коммерческие производственные предприятия должны строиться за счет средств предпринимателей, а финансироваться – банками и частными инвесторами. Если проекты, ориентированные на получение прибыли, будут постоянно финансироваться государством и за счет Национального фонда, возрастает риск неэффективного использования средств.

«Средства Национального фонда – это деньги государства, а значит, общие деньги народа. Поэтому каждая тенге должна иметь отдачу и конкретный результат», – подчеркнул эксперт.

Может ли сокращение средств фонда повлиять на инвестиционную привлекательность

Активы Национального фонда инвестируются в иностранные облигации, акции, золото, альтернативные инструменты и другие финансовые активы. Эти средства являются финансовой подушкой, которая позволяет стране противостоять внешним экономическим потрясениям.

По мнению Жубаева, достаточный объем средств Национального фонда и золотовалютных резервов Национального банка также является важным показателем для иностранных инвесторов.

«Это одна из гарантий финансовой устойчивости Казахстана. Если полностью потратить средства фонда на стадионы, дворцы спорта, заводы, фабрики или отдельные социальные объекты, финансовая подушка страны сократится. В такой ситуации инвесторы могут с большей осторожностью относиться к вложению средств в Казахстан», – считает экономист.

Почему предприятия зависят от бюджета

Сапарбай Жубаев отметил, что республиканский и местные бюджеты, финансы квазигосударственного сектора и активы Национального фонда в совокупности являются частью государственной финансовой системы.

По его словам, государство должно стремиться выполнять социальные обязательства преимущественно за счет стабильных налоговых поступлений. Однако если бюджетные средства постоянно направляются на покрытие расходов теплосетей, железных дорог и отдельных предприятий, их зависимость от государственной поддержки усиливается.

«Если не будут четко определены условия финансирования, показатели эффективности и механизмы ответственности, предприятия, получившие поддержку из бюджета, в дальнейшем могут снова обратиться за государственным финансированием. Информация о том, какой результат дали выделенные средства, должна быть открытой», – сказал экономист.

«Жить по средствам»

В 2025 году в республиканском бюджете предусматривалось 5,25 трлн тенге гарантированного и целевого трансфертов из Национального фонда. В 2026 году планировалось получить из фонда только 2,77 трлн тенге гарантированного трансферта. А в 2027 году общий объем трансфертов вновь может достичь 4,4 трлн тенге.

«Таким образом, устойчивой тенденции к сокращению средств, изымаемых из фонда, пока не сформировалось. Есть такая казахская поговорка: «Көрпеңе қарай көсіл» – то есть «Протягивай ноги по одежке». Нам необходимо привыкать опираться на бюджетные доходы, формируемые за счет налогов и других стабильных источников. Постоянное расходование средств Национального фонда или увеличение государственного долга в будущем может привести к серьезным финансовым трудностям», – сказал Жубаев.

«Предприятия привыкли просить деньги из бюджета»

Экономист считает, что предприятия должны развиваться преимущественно за счет собственных средств предпринимателей и банковских кредитов. Однако, по его мнению, казахстанские банки больше заинтересованы в выдаче ипотечных и автокредитов, чем в кредитовании производства.

«На мой взгляд, некоторые крупные предприниматели привыкли рассчитывать на средства Национального фонда. Они обращаются к государству, ссылаясь на такие проблемы, как изношенность тепловых сетей или плохое состояние систем водоснабжения. Но собственники предприятий должны решать эти вопросы также за счет тарифной политики, банковского кредитования и повышения эффективности самих предприятий», – сказал он.

Жубаев считает необходимым ускорить передачу квазигосударственных предприятий в конкурентную среду.

Отметим, что первоначально в план приватизации на 2021–2025 годы были включены 736 организаций. Новый план оптимизации на 2026–2030 годы предусматривает 500 объектов государственного и квазигосударственного секторов.

«Предприятия, привыкшие получать финансирование из бюджета, необходимо заставить работать самостоятельно и платить налоги в бюджет. Если же предприятие экономически неэффективно, следует пересмотреть целесообразность его дальнейшего существования», – отметил Сапарбай Жубаев.

Усилит ли строительство инфляцию

Экономист Бауыржан Искаков считает, что вопрос не должен ограничиваться тем, можно ли направлять деньги из Национального фонда. По его мнению, главным критерием должно быть то, какой экономический актив потраченные средства оставят будущим поколениям.

Если государство одновременно начнет массово строить школы, больницы, дороги и другие социальные объекты, резко возрастет спрос на строительные материалы, металл, технику и рабочую силу. Это может привести к росту цен и усилению инфляции.

«Однако необязательно оценивать это как негативный сценарий. Если государство заранее увеличит производство отечественных строительных материалов, разовьет логистику и подготовит необходимых специалистов, часть вложенных средств вернется в экономику в течение трех-четырех лет. Поэтому проблема не в самом строительстве, а в том, чтобы вести его темпами, соответствующими возможностям экономики», – сказал Бауыржан Искаков.

По его словам, резкое увеличение объемов строительства без предварительной подготовки необходимого производства цемента, металла, техники и кадров может привести к перегреву экономики. Если же производственная база будет развиваться одновременно с темпами строительства, инфляционные риски снизятся.

На строительстве школы расходы не заканчиваются

Экономист также отметил, что необходимо заранее рассчитывать последующие расходы на содержание объектов социальной инфраструктуры.

«При выделении средств из Национального фонда недостаточно просто построить объект. Например, если на строительство школы потрачено 10 млрд тенге, необходимо также рассчитать, сколько бюджетных средств ежегодно потребуется на ее содержание, ремонт, отопление, электроэнергию и оплату труда сотрудников. По каждому проекту должен проводиться полный расчет, включающий не только стоимость строительства, но и расходы на эксплуатацию объекта в течение последующих 20-30 лет», – сказал Искаков.

По его мнению, наряду с прямой доходностью проекта необходимо оценивать и его косвенную экономическую отдачу.

Например, новая дорога может не приносить прямого дохода. Однако если она снижает логистические расходы, способствует развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений, то косвенная экономическая отдача от такого проекта может быть высокой.

Три вопроса, которые следует задавать перед выделением средств из Национального фонда

Бауыржан Искаков отметил, что одной из самых серьезных угроз является превращение Национального фонда в постоянный источник финансирования государства.

«Одна из основных задач Национального фонда – быть опорой для страны во время экономического кризиса и сохранять часть средств для будущих поколений. Если при возникновении любой проблемы будет формироваться представление «у нас есть Национальный фонд», фонд постепенно может превратиться из инструмента накопления в постоянный дополнительный источник финансирования бюджета», – сказал он.

По мнению экономиста, каждый проект, финансируемый из Национального фонда, должен соответствовать трем основным требованиям.

Во-первых, соответствует ли проект долгосрочной стратегии развития государства? Во-вторых, какова его инвестиционная и экономическая отдача? В-третьих, есть ли возможность профинансировать его за счет частных инвестиций, государственно-частного партнерства, институтов развития или заемных средств?

«Если в проект, способный привлечь частный капитал, государство продолжит вкладывать деньги из Национального фонда, это создает неправильный сигнал для рынка. Само по себе использование средств фонда на инфраструктуру не является ошибкой. Ошибка – превращать Национальный фонд в инструмент постоянного покрытия бюджетного дефицита. Деньги будущих поколений необходимо направлять не на сегодняшние расходы, а на создание долгосрочных активов, которые будут служить этим поколениям», – отметил Бауыржан Искаков.

Что говорит Национальный банк

Напомним, сегодня на брифинге для журналистов председатель Национального банка Тимур Сулейменов дал общую оценку влияния на инфляцию планируемого выделения 5 трлн тенге целевого трансферта из Национального фонда в течение ближайших трех лет.

По его словам, это решение уже включено в обновленные прогнозы и модели Национального банка.

«Это один из новых факторов, который влияет на наш прогноз. Решение о выделении 5 трлн тенге было принято совсем недавно. Правительство включило его в прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 годы. Мы внимательно изучили этот вопрос, провели моделирование и оценили потенциальное влияние. За три года будет выделено 5 трлн тенге: 2 трлн в 2027 году и по 1,5 трлн тенге в 2028 и 2029 годах. Хотя это выглядит как большая сумма, по сравнению с экономикой объемом около 200 трлн тенге это не является чрезвычайным показателем», – сказал Тимур Сулейменов.

Согласно прогнозу правительства, номинальный валовой внутренний продукт Казахстана в 2027 году составит 199,3 трлн тенге, а в 2029 году – 245 трлн тенге.

Председатель Национального банка отметил, что влияние этих средств на инфляцию прежде всего будет зависеть от того, насколько эффективно они будут использованы.

«Мы не видим здесь чрезвычайной ситуации, которая могла бы оказать негативное влияние на инфляцию. Мы включили эти данные в расчеты и модели. Самое главное – эффективная реализация программы, которая должна способствовать увеличению потенциала экономики, устранению «узких мест» и созданию производств, формирующих добавленную стоимость. Необходимо обеспечить баланс спроса и предложения и рост производства отечественных товаров и услуг. Только в этом случае мы сможем сократить разрыв между спросом и предложением. С правительством есть необходимая координация, ситуация полностью находится под контролем», – сказал он.

Сулейменов также отметил, что рост мировых цен на нефть увеличивает доходы бюджета Казахстана, но одновременно может создавать косвенное инфляционное давление через импорт.

«Когда нефть дорожает, доходы республиканского бюджета увеличиваются. Для нас это выгодно. Однако по мере роста инфляции в развитых странах цены на импортируемые нами товары из этих стран также могут немного повыситься. Но в целом рост цен на нефть оказывает положительное влияние на экономику страны», – сказал председатель Национального банка.

Таким образом, Национальный банк не видит чрезвычайного инфляционного риска в целевом трансферте в размере 5 трлн тенге. Экономисты же предупреждают, что ключевые риски связаны не только с объемом средств, но прежде всего с тем, на какие проекты, на каких условиях и насколько эффективно они будут направлены.

Напомним, Национальный банк снизил базовую ставку до 16,25%.

Потенциальное инфляционное влияние 5 трлн тенге, которые планируется направить из Национального фонда на инфраструктурные проекты в 2027-2029 годах, уже учтено в прогнозах Национального банка. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на пресс-конференции.

Кроме того, Тимур Сулейменов разъяснил, кто будет управлять пенсионными активами.

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