Предварительной причиной ЧП в Щучинске рассматривается хлопок газового баллона, однако окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования, передает BAQ.kz.

Об этом сообщил аким района Арай Садыков.

"С родственниками пострадавших организована постоянная обратная связь. Им разъяснена текущая ситуация, а также гарантировано оказание необходимой помощи со стороны государства и местных исполнительных органов", - сообщил аким.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, подчеркнул спикер. На территории района развернут оперативный штаб с участием руководства области, представителей прокуратуры, департамента по чрезвычайным ситуациям и профильных служб.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.

В январе этого года жёны сотрудников МЧС обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.