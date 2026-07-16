Кто действительно лидер в образовании Центральной Азии: цифры против рейтингов

Публикация рейтинга Visual Capitalist, составленного на основе данных ЮНЕСКО, вызвала активное обсуждение в странах Центральной Азии. Согласно исследованию, Кыргызстан вошел в число мировых лидеров по доле государственных расходов на образование, направляя на эту сферу около 6,8% ВВП. Казахстан тратит почти вдвое меньше – около 4,9% ВВП. Однако означает ли это, что отечественная система образования уступает соседям? Корреспондент BAQ.KZ изучил официальные данные и выяснил, почему оценивать развитие образования только по одному показателю некорректно.

Что показывает рейтинг, а что остается за его пределами

Рейтинг Visual Capitalist основан на одном критерии – доле государственных расходов на образование относительно валового внутреннего продукта. Такой подход позволяет понять, какое место образование занимает в бюджетной политике государства, однако не отражает эффективность самой системы.

За рамками исследования остаются такие важные показатели, как качество подготовки специалистов, конкурентоспособность университетов, объем научных исследований, количество иностранных студентов, востребованность выпускников и международное признание вузов.

Именно поэтому рядом с Кыргызстаном в рейтинге оказались Ботсвана, Алжир и ряд небольших островных государств, тогда как США, Япония, Южная Корея и Сингапур находятся значительно ниже. Это вовсе не означает, что их образовательные системы менее развиты. Речь идет лишь о разной структуре государственных расходов и масштабах национальных экономик.

Абсолютные расходы говорят о другом

При сравнении расходов важно учитывать не только их долю в ВВП, но и абсолютный объем финансирования. Экономика Казахстана значительно превышает экономику Кыргызстана, поэтому даже при меньшей доле расходов государство направляет на образование существенно больше средств.

В 2025 году расходы Казахстана на образование составили около 6,7 трлн тенге. Общий объем оказанных образовательных услуг достиг 6,99 трлн тенге. Для сравнения, Кыргызстан направил на сферу образования 68,8 млрд сомов. По текущему курсу это составляет примерно 470–500 млрд тенге, что почти в 14 раз меньше, чем расходы Казахстана на образование.

Таким образом, несмотря на более низкую долю расходов относительно ВВП, в абсолютном выражении Казахстан вкладывает в систему образования значительно больше средств. Эти средства позволяют нам строить новые учебные корпуса и общежития, модернизировать лаборатории, финансировать научные исследования и реализовывать масштабные образовательные проекты.

От количества к качеству

За последние несколько лет система высшего образования Казахстана переживает масштабную трансформацию. Если раньше основной задачей было расширение доступа к образованию, то сегодня государственная политика ориентирована на повышение качества подготовки кадров, развитие университетской науки и интеграцию в мировое образовательное пространство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу превратить страну в академический и образовательный хаб Центральной Азии. Для достижения этой цели увеличивается финансирование науки, открываются филиалы ведущих зарубежных университетов, расширяются программы академической мобильности и создаются современные исследовательские центры.

В 2025–2026 учебном году в вузах страны обучаются 678,1 тысячи студентов. Государство выделило 93 116 образовательных грантов, из которых 77 084 предназначены для бакалавриата, 13 229 – для магистратуры и 2 803 – для докторантуры. Кроме того, в казахстанских университетах получают образование около 31,5 тысячи иностранных студентов более чем из 100 стран мира.

Казахстан становится образовательным хабом Центральной Азии

Курс на интернационализацию высшего образования остается одним из ключевых направлений государственной политики. Одним из наиболее заметных результатов реформ стало привлечение ведущих зарубежных университетов.

По словам Главы государства, за последние годы в Казахстане открыто 33 филиала зарубежных университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня.

Создание филиалов ведущих мировых университетов позволяет не только расширить выбор образовательных программ для казахстанских студентов, но и сократить отток молодежи за рубеж.

В качестве примера министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек привел Cardiff University и Heriot-Watt University, где стоимость обучения в головных университетах значительно выше, чем в их казахстанских филиалах.

Одновременно Казахстан становится все более привлекательным для иностранных студентов. Если ранее в вузах страны обучались около 31,5 тысячи иностранных граждан, то, по последним данным Министерства науки и высшего образования, их число уже превысило 35 тысяч. По словам Саясата Нурбека, экспорт образовательных услуг принес отечественным университетам 22 млрд тенге. В перспективе министерство намерено увеличить количество иностранных студентов до 100 тысяч человек, что должно укрепить позиции Казахстана как образовательного хаба Центральной Азии.

Развитие высшего образования сопровождается и модернизацией подготовки педагогических кадров. В 2023 году при поддержке Всемирного банка была проведена масштабная реформа педагогического образования с участием специалистов ведущих университетов Финляндии. В результате были полностью обновлены образовательные программы и разработаны новые учебные планы, которые поэтапно внедряются в казахстанских вузах.

Одним из первых результатов реформ стало открытие факультета искусственного интеллекта в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, где изучаются современные ИИ-технологии и их применение в образовательном процессе. В дальнейшем обновленная модель подготовки педагогов будет внедрена более чем в 40 университетах страны.

По мнению Министерства науки и высшего образования, именно развитие международного сотрудничества, открытие филиалов ведущих зарубежных вузов, модернизация образовательных программ и увеличение числа иностранных студентов должны стать основой для формирования в Казахстане современной конкурентоспособной системы высшего образования и укрепления статуса страны как одного из ведущих образовательных центров Центральной Азии.

Параллельно развивается международное сотрудничество отечественных вузов. Сегодня казахстанские университеты взаимодействуют более чем с 400 зарубежными учебными заведениями.

Совместные проекты охватывают программы двойных дипломов, академическую мобильность студентов и преподавателей, научные исследования и создание исследовательских лабораторий. За последние годы Министерство науки и высшего образования заключило десятки новых соглашений с университетами США, Великобритании, Германии, Китая, Южной Кореи, Турции и стран Европейского союза.

Казахстан укрепляет позиции в мировых рейтингах

Еще одним объективным показателем качества высшего образования являются международные рейтинги.

По итогам QS Asia University Rankings 2026 в рейтинг вошли 44 казахстанских университета. В глобальном рейтинге представлены ведущие отечественные вузы, включая КазНУ имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Satbayev University и Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Кроме того, пять казахстанских университетов вошли в престижный мировой рейтинг Times Higher Education, что является лучшим результатом среди стран Центральной Азии.

Государство увеличивает поддержку науки

Развитие высшего образования сопровождается ростом государственной поддержки науки. По данным Правительства Казахстана, за последние шесть лет финансирование науки из республиканского бюджета увеличилось в шесть раз и в 2025 году достигло 252,5 млрд тенге.

В соответствии с Концепцией развития науки на 2024–2029 годы к концу десятилетия расходы на научные исследования планируется довести до 1% ВВП. Для этого государство расширяет грантовое финансирование научных проектов, поддерживает коммерциализацию разработок, создает современные исследовательские лаборатории и инженерные центры, а также стимулирует участие бизнеса в финансировании науки через налоговые льготы.

Такой подход, по оценке правительства, должен укрепить связь науки, образования и производства, повысить конкурентоспособность отечественных университетов и создать условия для подготовки специалистов мирового уровня.

В ТОПе на олимпиадах

Высокие результаты демонстрируют и казахстанские школьники. По данным Министерства просвещения, в 2024–2025 учебном году национальная сборная завоевала 362 медали на международных предметных олимпиадах и научных конкурсax, в том числе 41 золотую, 127 серебряных и 194 бронзовые. Кроме того, школьники получили 48 почетных грамот, а каждый второй участник международных соревнований вернулся в Казахстан с наградой.

Так совсем недавно, на 56-й Международной олимпиаде по физике соревновался 381 сильнейший школьник из 85 стран. Все пять участников казахстанской сборной завоевали золотые медали. Такого результата у страны не было ни разу за 29 лет участия в IPhO и ни по одному школьному предмету вообще, сообщило Министерство просвещения РК.

Таким образом, высокая доля расходов на образование действительно свидетельствует о приоритетах государственной политики. Однако сама по себе она не отражает качество образовательной системы. Более объективную картину дают совокупные показатели: объем финансирования, развитие науки, позиции университетов в международных рейтингах, количество иностранных студентов, международное сотрудничество и достижения школьников. По этим критериям Казахстан последовательно укрепляет свои позиции, реализуя курс на формирование современного образовательного и научного центра Центральной Азии.