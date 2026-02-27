  • Главная
Об этом сообщили в облздраве.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области рассказал о состоянии пострадавших в Щучинске, передает BAQ.KZ.

Комментируя ЧП журналистам Нариман Ермек сообщил, что на сегодняшний день в реанимации в Щучинске находятся сейчас четыре пациента, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

"В отделении районной больницы Щучинска получают лечение трое пациентов. Помимо этого шесть пациентов вчера были эвакуированы по экстренным показаниям в Многопрофильную областную больницу города Кокшетау. Кроме того, было еще восемь обращений пострадавших,  имеющих легкие повреждения. Они сейчас проходят лечение амбулаторно", - сообщил спикер. 

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске  произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены. 

Ранее мы сообщали о том, что  известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально  опровергли информации о том, что среди погибших есть дети. 

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин. 

В январе этого года жёны сотрудников МЧС  обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

