Прокурор Алибек Кумисбеков запросил назначить подозреваемому Александру Паку, виновному в ДТП, 10 лет лишения свободы.

"Ссылаясь на статью 337 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, он заявил, что суд должен признать Александра Олеговича Пака виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Также он запросил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности и дополнительное наказание – пожизненное лишение права управления транспортными средствами", – зачитал прокурор.

Ранее в ходе судебного процесса появился ещё один потерпевший – отец Томирис, погибшей в ДТП. Суд удовлетворил его ходатайство о признании его потерпевшим.

Он заявил, что не простит подозреваемого Пака.

Ранее, 8 июня, стало известно, что и третья потерпевшая сторона также простила обвиняемого. Выступал также с заявлением потерпевший, отец погибшего водителя Канат Тлемесов. Он просил наказания по закону.

Потерпевшие по уголовному делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы отказались от дальнейшего представления их интересов адвокатами. По словам защитницы Анны Черновой, решение потерпевших стало известно накануне очередного судебного заседания. При этом причины отказа от юридической помощи родственники погибших не озвучили.

Сам Александр Пак в ходе судебного процесса полностью признал свою вину.

Трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта.