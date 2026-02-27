26 февраля в городе Щучинск произошёл взрыв в одном из кафе города. Обстоятельства трагедии устанавливаются. После случившегося жители вспоминают, как была организована работа заведения, передает BAQ.KZ.

Один из горожан Алекс Грязнов сообщил, что несколько лет назад проходил практику поваром именно в этом кафе. По его словам, серьёзных нарушений тогда он не замечал, однако обращал внимание на хранение газовых баллонов у служебного входа, что, как он считает, было небезопасным.

«Вообще нарушений не было, только то, что там газбаллоны как попало стояли. Когда я был три года назад, видел, что у заднего входа стояли газбаллоны. Их было много», — рассказал житель Щучинска.

О том были же все таки какие-то нарушения в соблюдении техники безопасности или нет, пока неизвестно. В настоящее время проводится следственная проверка. Окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны по её итогам.

Ранее сообщалось, что глава МЧС проверил лечение пострадавших и поручил усилить поддержку.

Семьям погибших при пожаре в Щучинске выплатят по 2 млн тенге.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.