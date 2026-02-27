  • Главная
Фото: Сырым Рахимбеков

Семьям погибших при пожаре в кафе Щучинска выплатят единовременную материальную помощь, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил аким Бурабайского района Арай Садыков.

– Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. Семьям погибших будет выплачено единовременная материальная помощь в размере 2 млн тенге, пострадавшим выплатят по 1 млн тенге.

Акимат взял на себя все организационные вопросы, связанные с проведением похорон. Обеспечено содействие в размещении и сопровождении родственников, прибывающих для участия в траурных мероприятиях, – сообщил он. 

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске  произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены. 

Ранее мы сообщали о том, что  известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально  опровергли информации о том, что среди погибших есть дети. 

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин. 

В январе этого года жёны сотрудников МЧС  обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

 

 

Видео: акимат Бурабайского района

