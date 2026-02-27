Семьям погибших при пожаре в кафе Щучинска выплатят единовременную материальную помощь, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил аким Бурабайского района Арай Садыков.

– Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. Семьям погибших будет выплачено единовременная материальная помощь в размере 2 млн тенге, пострадавшим выплатят по 1 млн тенге. Акимат взял на себя все организационные вопросы, связанные с проведением похорон. Обеспечено содействие в размещении и сопровождении родственников, прибывающих для участия в траурных мероприятиях, – сообщил он.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.

В январе этого года жёны сотрудников МЧС обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.