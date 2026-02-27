В Бурабайском районе продолжает работу межведомственная комиссия под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям в связи с произошедшим пожаром. Министр Чингис Аринов посетил место происшествия, где ознакомился с ходом ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и заслушал доклады руководителей оперативных и экстренных служб, передает BAQ.KZ.

Глава МЧС посетил больницу Бурабайского района, где проходят лечение граждане, пострадавшие в результате пожара. Министр пообщался с пациентами и медицинским персоналом, ознакомился с условиями их пребывания и ходом лечения. Отмечено, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние находится под постоянным контролем врачей.

Министр поручил ответственным лицам обеспечить качественное лечение, надлежащий уход и всестороннюю поддержку пострадавшим, а также оказать необходимую психологическую помощь их семьям.

В районном акимате состоялось совещание с участием представителей местных исполнительных органов, служб гражданской защиты, системы здравоохранения и правоохранительных структур. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшей поддержки пострадавших и их семей, а также меры по усилению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности по стране, для недопущения аналогичных ситуаций.

Семьям погибших при пожаре в Щучинске выплатят по 2 млн тенге.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.