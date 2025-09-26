Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао и Леон отметила роль Казахстана в глобальной ядерной сфере, передает BAQ.KZ. На брифинге международного форума World Atomic Week в Москве она подчеркнула, что ассоциация сотрудничает с Казахстаном.

"Я считаю, что Казахстан уже играет важную роль в глобальной ядерной сфере. Я очень рада, что Всемирная ядерная ассоциация сотрудничает с Казахстаном, поддерживая страну на пути к строительству новых атомных электростанций. В прошлом году мы провели специальное мероприятие в Казахстане, чтобы поддержать Министерство энергетики в подготовке к информированию населения перед референдумом",, - сказала Сама Бильбао и Леон, отвечая на вопрос корреспондента BAQ.KZ.

Глава асоциации также отметила, что несколько десятилетий назад в Казахстане уже работала атомная электростанция.

"Она успешно функционировала, включая интересное применение для опреснения воды и других задач. Поэтому Казахстан, безусловно, не является новичком. Конечно, как вы отметили, тот факт, что Казахстан обладает огромными запасами и ресурсами урана, а также многих других важных минералов и материалов, делает его ключевым звеном мирового ядерного сообщества", - сказала Сама Бильбао и Леон.

Глава Всемирной ядерной ассоциации подчеркнула, что организация поддерживает Казахстан в реализации нового ядерного проекта.

По ее словам, ассоциация делится с Казахстаном опытом многих стран-новичков — будь то Бангладеш, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы привносим в Казахстан уроки, извлеченные из опыта стран, находящихся в похожей ситуации, когда они начинали строительство новых атомных электростанций, возможно, даже нескольких. И хотя в Казахстане уже есть значительный опыт и возможности, задача сегодня состоит в том, чтобы расширить эти возможности и довести их до уровня, необходимого для строительства и эксплуатации энергоблоков, которые будут введены в стране", - заключила Сама Бильбао и Леон.

Ранее Сама Бильбао и Леон выступила на международном форуме World Atomic Week в Москве. Она отметила, что ядерная энергетика — основа будущего роста и развития.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства трех АЭС.

25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции.

8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС.

20 июня Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане.

АО "НАК" "Казатомпром" готов поставлять топливо для АЭС в Казахстане.