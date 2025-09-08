Казахстану нужна единая тарифная политика
Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана заявил о необходимости разработать тарифную политику, передает BAQ.KZ.
"Все транзитные проекты должны работать на Казахстан как единая система.
Правительству необходимо принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней должны быть предусмотрены меры по развитию мультимодальных перевозок.
До конца года необходимо разработать тарифную политику", - сказал Президент.
Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.
Также в стране разработают закон о банках.
Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.
Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.
Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС.
