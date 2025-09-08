Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана заявил о необходимости разработать тарифную политику, передает BAQ.KZ.

"Все транзитные проекты должны работать на Казахстан как единая система. Правительству необходимо принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней должны быть предусмотрены меры по развитию мультимодальных перевозок. До конца года необходимо разработать тарифную политику", - сказал Президент.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.

Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС.