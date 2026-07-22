Когда завершится ремонт трассы «Астана – Караганда»

22 Июля 2026, 19:02
АВТОР
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BAQ.kz 22 Июля 2026, 19:02
22 Июля 2026, 19:02
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Фото: BAQ.kz

В столице продолжаются работы по среднему ремонту участка трассы «Астана – Караганда».

Дорожные работы продлены до конца июля текущего года.

Как изменится движение

Чтобы снизить нагрузку на данный участок и избежать заторов, водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Можно воспользоваться следующими направлениями:

  • от транспортной развязки направо – по объездной дороге до улицы Акжол или шоссе Алаш;
  • от транспортной развязки налево – по объездной дороге до улицы Шерхана Муртазы.

Какие меры принимают для безопасности

Водителей и пешеходов просят учитывать временные изменения движения и заранее планировать маршруты.

На участке установят временные дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность участников движения и снизить возможные неудобства.

Ранее сообщалось, что с 22 по 26 июля на проспекте Н. Тлендиева частично ограничат движение автотранспорта, сообщает BAQ.KZ.

Ограничения введут на участке от улицы Баршын до транспортной развязки в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Въезд в город будет осуществляться в обычном режиме. Для выезда из города на указанном участке организуют временную схему объезда.

источник фото: Акимат города Астаны

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Какие еще улицы перекрыты

В столице продолжаются масштабные дорожные работы, из-за которых ограничения действуют сразу на нескольких участках. Так, до 20 августа полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би, где строится новый участок улицы Толе би. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицу Е54 и местный проезд вдоль проспекта Улы Дала.

До 30 июля закрыт местный проезд вдоль улицы Сауран на участке от улицы Алматы до улицы Керей Жанибек хандар. Здесь ведутся работы по прокладке инженерных сетей.

Кроме того, до конца 2026 года сохраняется полное перекрытие участка улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Ограничения связаны со строительством транспортного тоннеля, при этом движение через перекрестки Алматы – Акмешит и Алматы – Туркестан остается открытым.

Также до 1 сентября полностью закрыто движение в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганак – между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом «Ишим». На этом участке продолжается строительство новой улицы и инженерных коммуникаций.

Еще одно ограничение действует в районе городской поликлиники № 9. До 1 сентября закрыт проезд от улицы А. Бокейхана к медучреждению, при этом подъезд к поликлинике организован со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Ранее сообщалось, что маршрутный ремонт дорожного полотна проводится на участке от улицы А. Сембинова до улицы А. Пушкина.

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