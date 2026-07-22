Когда завершится ремонт трассы «Астана – Караганда»
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В столице продолжаются работы по среднему ремонту участка трассы «Астана – Караганда».
Дорожные работы продлены до конца июля текущего года.
Как изменится движение
Чтобы снизить нагрузку на данный участок и избежать заторов, водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.
Можно воспользоваться следующими направлениями:
- от транспортной развязки направо – по объездной дороге до улицы Акжол или шоссе Алаш;
- от транспортной развязки налево – по объездной дороге до улицы Шерхана Муртазы.
Какие меры принимают для безопасности
Водителей и пешеходов просят учитывать временные изменения движения и заранее планировать маршруты.
На участке установят временные дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность участников движения и снизить возможные неудобства.
Ранее сообщалось, что с 22 по 26 июля на проспекте Н. Тлендиева частично ограничат движение автотранспорта, сообщает BAQ.KZ.
Ограничения введут на участке от улицы Баршын до транспортной развязки в связи с ремонтом дорожного покрытия.
Въезд в город будет осуществляться в обычном режиме. Для выезда из города на указанном участке организуют временную схему объезда.
Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что маршрутный ремонт дорожного полотна проводится на участке от улицы А. Сембинова до улицы А. Пушкина.
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