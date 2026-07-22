Когда завершится ремонт трассы «Астана – Караганда»

Какие еще улицы перекрыты

В столице продолжаются масштабные дорожные работы, из-за которых ограничения действуют сразу на нескольких участках. Так, до 20 августа полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би, где строится новый участок улицы Толе би. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицу Е54 и местный проезд вдоль проспекта Улы Дала.

До 30 июля закрыт местный проезд вдоль улицы Сауран на участке от улицы Алматы до улицы Керей Жанибек хандар. Здесь ведутся работы по прокладке инженерных сетей.

Кроме того, до конца 2026 года сохраняется полное перекрытие участка улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Ограничения связаны со строительством транспортного тоннеля, при этом движение через перекрестки Алматы – Акмешит и Алматы – Туркестан остается открытым.

Также до 1 сентября полностью закрыто движение в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганак – между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом «Ишим». На этом участке продолжается строительство новой улицы и инженерных коммуникаций.

Еще одно ограничение действует в районе городской поликлиники № 9. До 1 сентября закрыт проезд от улицы А. Бокейхана к медучреждению, при этом подъезд к поликлинике организован со стороны проспекта Мәңгілік Ел.