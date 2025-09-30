Матч "Кайрат" – "Реал" обеспечил рекордную загрузку отелей в Алматы
Загрузка алматинских отелей в период проведения матча "Кайрат" - "Реал" достигла 95%. На игру в город приехали около десяти тысяч болельщиков, передает BAQ.KZ.
По данным управления туризма Алматы, по системе e-Qonaq с 26 по 29 сентября в городских отелях разместилось более 5 тысяч иностранных туристов. Общее число прибывших оценивается в десятки тысяч человек.
Общий номерной фонд отелей Алматы составляет 12,5 тысячи, что позволяет одновременно принять 22,8 тысячи гостей. В дни матча загрузка гостиниц составила примерно 95%.
Приезд "Реал Мадрида" в Алматы вызвал ажиотаж среди болельщиков.
Ранее команда объявила состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".
Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидал Алматы на этот матч.
Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".
"Кайрат" готовит тактический сюрприз сопернику.
