Нефть начала падать после резкого подъема

Мировые цены на нефть демонстрируют резкие колебания, передает BAQ.kz.

Какая цена была утром

По состоянию на утро 30 апреля 2026 года стоимость нефти марки Brent резко выросла, превысив отметку в 120 долларов за баррель. В отдельные моменты цена поднималась выше 126 долларов.

Рост произошёл на фоне продолжающейся блокады Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Дополнительное давление на рынок оказывает неопределённость вокруг переговоров между США и Иран.

Какая цена на нефть сейчас

Однако позже цена начала корректироваться и опустилась примерно до уровня около 110 долларов за баррель.

Эксперты связывают такие колебания с активными торгами и сохраняющейся геополитической напряжённостью.

Как менялась цена на нефть ранее

По состоянию на 15 апреля цена нефти марки Brent составляла примерно 95 долларов за баррель. Эксперты на тот момент заявляли, что рынок нефти демонстрировал относительную стабильность

8 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent опустились примерно до 94 долларов за баррель, потеряв почти 13% стоимости всего за сутки.

Еще днем ранее цена держалась на уровне около 110 долларов. В тот момент нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии закупали отдельные сорта нефти по ценам около 150 долларов за баррель, что значительно превышало текущие фьючерсные котировки.

Ранее, в марте, цена Brent достигала 119,5 долларов за баррель, обновив максимум с 2022 года. Исторический рекорд был зафиксирован в 2008 году - тогда стоимость поднималась до 147,5 долларов за баррель.

Что говорят эксперты

Как отмечают в Международном валютном фонде, Всемирный банк и Международное энергетическое агентство, текущий конфликт оказывает "существенное и глобальное влияние" на экономику.

Речь идёт о росте цен на энергию, ускорении инфляции и рисках замедления мирового ВВП. Эксперты подчеркивают, что последствия будут "асимметричными" - сильнее всего пострадают импортёры энергоресурсов.

Аналитики всё чаще рассматривают сценарий дальнейшего роста цен. По оценкам рынка, при сохранении напряженности стоимость нефти может достичь $120–150 за баррель, а в случае полной блокировки Ормузского пролива - значительно выше.

Главный фактор неопределенности - сроки конфликта. Пока стороны не демонстрируют готовности к компромиссу, а заявления лишь усиливают ожидания эскалации.

Таким образом, рынок уже закладывает сценарий затяжного конфликта. В этих условиях рост цен на нефть может стать не временным всплеском, а началом новой волны глобальной инфляции и давления на экономику.

