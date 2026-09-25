Пять должностных лиц Минобороны задержаны по делу о гибели военнослужащих
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По делу о гибели военнослужащих во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» задержаны пять должностных лиц Вооруженных сил Казахстана. Все они признаны подозреваемыми и помещены в изолятор временного содержания в Актау, передает BAQ.KZ.
Кто задержан
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по подозрению в уголовных правонарушениях задержаны представители высшего и старшего командного состава.
Среди них:
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начальник штаба – первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК;
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два командира воинских частей;
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командир роты морской пехоты;
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командир катера.
Им вменяются нарушения, связанные с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия.
Что произошло на Каспии
Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил. При выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. Как сообщили в Министерстве обороны, утром 25 сентября нашли тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими, число погибших достигло 14.
25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.
Что выясняет следствие
Военно-следственное подразделение МВД проводит досудебное расследование.
Следователи изучают решения, принятые при организации и проведении учебно-боевой задачи, соблюдение требований безопасности, учет гидрометеорологической обстановки, техническое состояние катера и действия должностных лиц, отвечавших за проведение учений и безопасность военнослужащих.
Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Действиям всех подозреваемых будет дана правовая оценка.
«Следствие продолжается на предмет определения дополнительного круга лиц, подлежащих задержанию», – заявили в ведомстве.
Расследование находится на особом контроле Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Казахстана.
Ранее сообщалось, что по факту гибели военнослужащих возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 453 Уголовного кодекса РК – «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия», а также по статье 465 – «Нарушение правил кораблевождения».
Кроме того, семьям погибших военнослужащих в Мангистау окажут всю необходимую помощь.
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