Председатель Ядерной ассоциации Казахстана Ирина Тажибаева рассказала о казахстанском токамаке на форуме "Атомная неделя" в Москве, передает BAQ.KZ.

Токамак- экспериментальная термоядерная установка для исследований и испытаний материалов в режимах энергетических нагрузок, близких к ITER и будущих энергетических термоядерных реакторов.

"В 2019 году мы вместе с российскими коллегами запустили установку. Проект был разработан Курчатовским институтом. С ним возникало немало проблем, но, наконец, удалось найти решение, и шесть лет назад он был введён в эксплуатацию. Токамак расположен в Национальном ядерном центре в Курчатове. Это уникальное устройство", — отметила Тажибаева в кулуарах форума.

По её словам, энергия может быть получена за счёт использования лёгких ядерных элементов.

"Установку можно применять для получения электрического тока и тепла. К сожалению, промышленного термоядерного реактора пока не существует — есть только экспериментальные установки. Однако в последнее время активность в этой сфере значительно возросла. Устройства, подобного казахстанскому токамаку, в советское время не было. Сегодня мы сотрудничаем с шестью странами в рамках межправительственного соглашения. Сейчас реализуется третий этап проекта. Каждая из стран-участниц финансирует свою часть работы. Важно, что термоядерные установки дают гораздо меньше радиоактивных отходов", — добавила она.

Тажибаева подчеркнула, что Казахстан открыт для сотрудничества.

"У нас есть потенциал для проведения экспериментов. Мы готовы привлекать к ним различные реакторы и сотрудничать в этой сфере", — резюмировала она.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства трех АЭС.

25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции.

8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС. Мероприятие ознаменовало начало инженерно-изыскательского этапа, в ходе которого будут определены ключевые параметры будущей станции.

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, общий объём инвестиций в проект составит порядка 14–15 млрд долларов. Ещё около 1 млрд будет направлено на развитие социальной и современной инфраструктуры в регионе.

Строительство АЭС в Казахстане рассматривается как стратегический шаг для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников электроэнергии.

20 июня Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане.

АО "НАК" "Казатомпром" готов поставлять топливо для АЭС в Казахстане.

Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао и Леон выступила на международном форуме World Atomic Week в Москве. Она отметила, что ядерная энергетика — основа будущего роста и развития.