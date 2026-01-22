Подозреваемый по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай взят под стражу сроком на два месяца. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия. Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.

По его словам, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены проверка и уточнение показаний на месте происшествия. Расследование осуществляется в строгом соответствии со статьей 24 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающей всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела.

– Расследование ведется следственно-оперативной группой департамента полиции города Шымкент. По данному уголовному делу в Шымкент направлена группа опытных сотрудников, а также руководители центрального аппарата – департамент криминальной полиции и следственный департамент. Дело находится на особом контроле, — отметил Санжар Адилов.

Комментируя вопросы, связанные с деятельностью полиции южных регионов, он напомнил о ранее принятых мерах по делу о похищении и принуждении к браку, имевшем место в Шымкенте.

По результатам служебной проверки, проведенной по поручению Президента, Министерством внутренних дел были приняты меры дисциплинарной ответственности: начальник департамента полиции и его первый заместитель были освобождены от занимаемой должности. По признакам халатности возбуждено уголовное дело, которое расследует департамент собственной безопасности МВД.