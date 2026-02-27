26 февраля в кафе города Щучинска произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому, в результате которого 7 человек погибли и 28 пострадали. В данное время пожар ликвидирован, на месте продолжают работать экстренные службы.

Корреспондент BAQ.KZ отправился на место происшествия и своими глазами увидел, в каком сейчас состоянии сгоревшее кафе.

Одноэтажное кафе сильно повреждено взрывом и огнём. Ударная волна выбила окна, разрушены части конструкций. На месте продолжают работать спасатели и полиция.

Помещения полностью выгорели. Специалисты обследуют перекрытия и несущие конструкции, чтобы оценить угрозу жилому дому.

Спасатели вынесли восемь газовых баллонов. Их состояние и возможная роль в происшествии будут установлены в ходе проверки.

Подразделения ДЧС продолжают разбор завалов. На месте задействована спецтехника, ведётся обследование территории. Территория оцеплена, движение ограничено.

Жители соседних домов рассказывают о первых минутах после взрыва: громкий хлопок, огонь и движение экстренных служб. Свидетели делятся своими впечатлениями о том, как развивались события после взрыва. Они помогали пострадавшим и наблюдали работу экстренных служб.

«Очень тяжёлая ситуация. Всем семьям, кто потерял близких – терпения. Это большое горе. Мы рядом живём, знаем этих людей. Сейчас главное – поддержать друг друга», – отмечает жительница Арай.

Продавщица магазина рядом с кафе вспоминает этот страшный момент сдерживая свои эмоции.

«Я возле окошка стояла. Люди зашли колбасу взять — и этот хлопок. Голову повернуло, и сразу огонь со взрывом. Началась суета. Люди начали выбегать. К нам в магазин забежали трое обожжённых. Пока скорая приехала, всё уже было в движении –машины, пожарные, милиция. Все помогали друг другу», – вспоминает она.

На данный момент место происшествия остаётся под контролем экстренных служб. Специалисты продолжают обследование здания и территории, выясняют причины и обстоятельства взрыва. Проверка проводится в полном объёме, меры безопасности сохраняются.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.

В январе этого года жёны сотрудников МЧС обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

Фото: Сырым Рахимбеков