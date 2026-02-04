Шахбаз Шариф тепло приветствовал Президента Республики Казахстан в Исламабаде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

– Благодарим Вас за то, что нашли время посетить нашу братскую страну. Народ Пакистана, Правительство и я лично очень рады приветствовать Вас на нашей земле. Казахстан является естественным стратегическим партнером для нас. Можете быть уверены, что мы искренне хотим работать с Вашим Правительством, чтобы укрепить узы дружбы и выстроить надежное партнерство в различных сферах экономического сотрудничества, политики, обороны, а также налаживании торговых коридоров, – добавил Премьер-министр.

По его словам, Казахстан и Пакистан обладают значительным потенциалом развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации.

Он подчеркнул необходимость достижения осязаемого и значимого прогресса по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении многопланового партнерства во благо народов двух стран.

Напомним, в Исламабад Президент Казахстана прибыл накануне. В аэропорту Главу нашего государства встретили Президент Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф. В честь прибытия высокого гостя была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий.

Телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео из Исламабада, на котором видно, как город приготовился к визиту Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня в резиденции Премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана. Главу нашего государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф. После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула. Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций. Затем на территории резиденции Премьер-министра Пакистана Глава государства посадил дерево.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф провели переговоры в узком составе, а затем они продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.