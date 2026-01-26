Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев прокомментировал инцидент в управлении физической культуры и спорта, призвав воздержаться от скоропалительных оценок. По его словам, правовая оценка будет дана после завершения проверки и следственных действий, передает BAQ.KZ.

"Есть проступок, и за него необходимо нести ответственность. Но есть работа, которая должна выполняться бесперебойно и строго по закону, – отметил Булекпаев на аппаратном совещании. – Департаментом Агентства по делам государственной службы будет проведена проверка по данной ситуации, а также комплексный аудит в деятельности управления. Каждому действию будет дана правовая оценка"

Аким подчеркнул важность соблюдения закона и норм служебной этики всеми госслужащими.

"Любые разногласия в обществе и рабочие споры должны решаться исключительно правовыми методами. Каждый руководитель лично отвечает за дисциплину в коллективе, соблюдение закона и репутацию государственного органа", – добавил он.

Ранее Серик Сапиев выступил с публичным обращением, в котором высказался о событиях вокруг управления спортивными организациями в регионе. По его словам, произошедшее не носит личного или бытового характера, а связано с попытками определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы.

Также олимпийский чемпион по боксу заявлял, что он при исполнении своих обязанностей соблюдает этику госслужащего. С детства тренеры его воспитывали "не применять силу вне ринга".

Позже его заместитель Даурен Есимханов тоже прокомментировал ситуацию. Он отметил, что в настоящее время в социальных сетях и СМИ распространяется информация, которая не отражает объективной действительности.

Полиция сообщала, что по факту побоев возбуждено уголовное дело. Позже в Сети появилось видео конфликта.

В акимате подчеркнули, что по заявлению Серика Сапиева о попытках определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы будут проведены проверки.