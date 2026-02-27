В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана прокомментировали происшествия в городе Щучинске, передает BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Торегельдиев, 26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому, произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

– Подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области прибыли на место происшествия в течение 5 минут после поступления сообщения. По прибытии первых подразделений было установлено, что кафе горит открытым пламенем по всей площади. Наружные стены и внутренние перегородки были обрушены.

Оперативными действиями пожарных из горящего помещения были вынесены пять газовых баллонов объёмом по 50 литров каждый и два кислородных баллона, что позволило предотвратить повторные взрывы внутри помещения, – отметил он.

На месте происшествия был создан оперативный штаб.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области открыта горячая линия: 8 (7162) 51-42-98.

В настоящее время назначено досудебное расследование по ч. 3 ст. 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.

В январе этого года жёны сотрудников МЧС обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.