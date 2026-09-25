Среди погибших на Каспии был призер чемпионата Казахстана по самбо

Военнослужащий Сержан Аяпберген, погибший 24 сентября во время военных учений в Каспийском море вблизи Актау, был воспитанником спортивной школы «Жас Батыр» Мангистауской области.

Как сообщили в «Жас Батыр», с юных лет он занимался самбо и дзюдо и представлял регион на соревнованиях различного уровня.

«Он добивался высоких результатов на областных, республиканских и международных соревнованиях по самбо и дзюдо, прославляя Мангистаускую область своими достижениями», – сообщили в спортшколе.

Среди его спортивных достижений:

серебряная медаль чемпионата Республики Казахстан по самбо среди младших юношей;

серебряная медаль Игр СНГ среди студентов по самбо;

победы на международных и республиканских соревнованиях по дзюдо;

звание кандидата в мастера спорта.

После спортивной карьеры Сержан отправился на военную службу и исполнял свой гражданский долг.

Что произошло

Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил. При выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. Как сообщили в Министерстве обороны, утром 25 сентября нашли тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими, число погибших достигло 14.

Военнослужащий, доставленный в больницу после чрезвычайного происшествия во время учений в Мангистауской области, пришел в себя.

По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело, 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.

Кроме того, семьям погибших военнослужащих в Мангистау окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что по факту гибели военнослужащих возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 453 Уголовного кодекса РК – «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия», а также по статье 465 – «Нарушение правил кораблевождения». Также были задержаны пять должностных лиц Минобороны по делу о гибели военнослужащих.