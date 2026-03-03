В Щучинске скончался ещё один пострадавший в результате взрыва и последующего пожара. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до восьми, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Мужчина находился в реанимации многопрофильной межрайонной больницы Бурабайского района. Информацию о его смерти подтвердили в управлении здравоохранения Акмолинская область.

По данным ведомства, медики на протяжении нескольких дней боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.

В январе этого года жёны сотрудников МЧС обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.