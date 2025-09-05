Трагедия в Урджаре: двоих детей выписали из больницы в Астане
Выписаны на амбулаторное лечение.
Двоих детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Урджарском районе Абайской области, выписали из больницы в Астане, передает BAQ.KZ.
21 августа в Многопрофильную детскую городскую больницу №2 Астаны в экстренном порядке были доставлены двое детей из Урджарского района Абайской области, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии.
Мальчик и девочка поступили в крайне тяжёлом состоянии. Сразу после прибытия их госпитализировали в отделение реанимации, где провели операции и полный комплекс необходимого лечения.
В течение двух недель дети находились под круглосуточным наблюдением специалистов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медицинской команды их состояние удалось стабилизировать. На сегодняшний день оба пациента чувствуют себя хорошо и выписаны на амбулаторное лечение с положительной динамикой.
"Двое детей поступили с множественными травмами. Специалистами проведена сложная операция. На сегодняшний день мальчик и девочка чувствуют себя хорошо: активны, жалоб не предъявляют, аппетит сохранён", — сообщил заместитель больницы Динат Ерикович.
Родители выразили благодарность врачам за спасённые жизни, профессионализм и заботу о маленьких пациентах.
Ранее Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что состояние двоих детей стабилизировано.
Напомним,19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.
В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.
Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
55-летний подозреваемый оказался уроженцем этого села. По словам его сыновей, он был опытным водителем, 20 лет работал за рулём автобуса. В момент происшествия в салоне находилась и его супруга. Родные утверждают, что у их отца внезапно случился сердечный приступ, из-за чего он не смог удержать руль.
Сын водителя попросил прощения у родных пострадавших детей.
Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны. Позже было принято решение госпитализировать двоих пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны.
Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.
