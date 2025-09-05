Двоих детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Урджарском районе Абайской области, выписали из больницы в Астане, передает BAQ.KZ.

21 августа в Многопрофильную детскую городскую больницу №2 Астаны в экстренном порядке были доставлены двое детей из Урджарского района Абайской области, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии.

Мальчик и девочка поступили в крайне тяжёлом состоянии. Сразу после прибытия их госпитализировали в отделение реанимации, где провели операции и полный комплекс необходимого лечения.

В течение двух недель дети находились под круглосуточным наблюдением специалистов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медицинской команды их состояние удалось стабилизировать. На сегодняшний день оба пациента чувствуют себя хорошо и выписаны на амбулаторное лечение с положительной динамикой.

"Двое детей поступили с множественными травмами. Специалистами проведена сложная операция. На сегодняшний день мальчик и девочка чувствуют себя хорошо: активны, жалоб не предъявляют, аппетит сохранён", — сообщил заместитель больницы Динат Ерикович.

Родители выразили благодарность врачам за спасённые жизни, профессионализм и заботу о маленьких пациентах.

Ранее Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что состояние двоих детей стабилизировано.