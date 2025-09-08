Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана отметил, что расходы на соцподдержку растут быстрее чем рост бюджета, передает BAQ.KZ.

"Школы и поликлиники перегружены. Нужны кардинальные меры. Нужно провести мониторинг. Появились более 100 разного рода льгот, как результат получились "помогайки", - сказал Президент.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.

Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС.

Также Глава государства обратил на экологическую проблему Каспия.