В Казахстане расходы на соцподдержку опережают рост бюджета
Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана отметил, что расходы на соцподдержку растут быстрее чем рост бюджета, передает BAQ.KZ.
"Школы и поликлиники перегружены. Нужны кардинальные меры. Нужно провести мониторинг. Появились более 100 разного рода льгот, как результат получились "помогайки", - сказал Президент.
Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.
Также в стране разработают закон о банках.
Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.
Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.
Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС.
Также Глава государства обратил на экологическую проблему Каспия.
