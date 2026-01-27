Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве прокомментировал конфликт между руководителем управления физической культуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым и его заместителем Дауреном Есимхановым, передает BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, будут ли в дальнейшем назначать спортсменов на руководящие должности на государственной службе. В ответ министр подчеркнул, что данный случай не следует связывать именно со спортсменами.

"Они были депутатами, районными акимами, возглавляли управления спорта. Сегодня они пришли в свои "дома", где они родились и воспитывались, и теперь поднимают там спорт. Думаю, этот случай не нужно ассоциировать именно со спортсменами. Сегодня Агентство по делам государственной службы ведет расследование, по его итогам нам скажут", – сказал министр.

По его словам, создается впечатление, будто всех спортсменов-олимпийцев назначают на должности, хотя на деле их "можно посчитать по пальцам". Он отметил, что на государственной службе работали лишь два олимпийца — Серик Сапиев и Бахтияр Артаев.

Ранее Серик Сапиев выступил с публичным обращением, в котором высказался о событиях вокруг управления спортивными организациями в регионе. По его словам, произошедшее не носит личного или бытового характера, а связано с попытками определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы.

Также олимпийский чемпион по боксу заявлял, что он при исполнении своих обязанностей соблюдает этику госслужащего. С детства тренеры его воспитывали "не применять силу вне ринга".

Полиция сообщала, что по факту побоев возбуждено уголовное дело. Позже в Сети появилось видео конфликта.

В акимате подчеркнули, что по заявлению Серика Сапиева о попытках определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы будут проведены проверки.

Даурен Есимханов также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что в социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация.